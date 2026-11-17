Il libro 'Il ricettario delle meraviglie' di Camilla, vincitore della Varia, diventa simbolo di lotta al neuroblastoma. Un tributo commovente alla bambina scomparsa nel luglio 2025.

Il mondo editoriale e culinario italiano è stato colpito da un'emozione profonda in seguito alla pubblicazione de Il ricettario delle meraviglie . Questo volume, vincitore del quinto posto nella Varia de La Lettura , il supplemento culturale del Corriere della Sera , non è semplicemente una raccolta di ricette. È la testimonianza scritta e vissuta di Camilla , una bambina che ha amato la vita con intensità straordinaria fino all'ultimo.

La magia culinaria di una bambina speciale

Camilla, che avrebbe festeggiato i suoi nove anni, ha lasciato un segno indelebile attraverso la sua passione travolgente per la cucina. Per lei, cucinare non era un passatempo, ma uno strumento per creare bellezza e condividere felicità, un vero e proprio rifugio dove la malattia non poteva entrare. Il suo ricettario include piatti dal toast perfetto alle divertenti "mummie di peperoni", dal risotto allo zafferano con salsiccia agli anelli di calamari.

Also read Via ai mercatini di Natale. Da Trento a Dresda, da Firenze a Göteborg a caccia di piccole meraviglie

Ogni ricetta, trascritta con cura, rappresentava un modo per cristallizzare un sorriso e dire al mondo "siamo qui, adesso". Camilla amava inventare storie, giocava a palle di neve d'estate e leggeva appassionatamente di dinosauri e della tomba di Tutankhamon. La madre, Alice , conserva questi appunti come il tesoro più grande di una vita meravigliosa, pur se breve.

La lotta contro il neuroblastoma a Roma

La malattia, un neuroblastoma , è stata un grosso incidente di percorso che ha segnato la vita della famiglia. Camilla è stata seguita per sei anni presso il reparto di oncoematologia dell' Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. L'equipe medica, guidata dal professor Franco Locatelli , ha curato la bambina beneficiando delle ricerche avanzate nel campo delle malattie oncologiche pediatriche.

Advertisement

L'obiettivo iniziale della famiglia era quello di creare un'associazione con Camilla se la malattia fosse stata vinta. Purtroppo, Camilla è venuta a mancare nel luglio 2025, ma la volontà di aiutare gli altri pazienti è rimasta intatta. La madre ha deciso di non chiudere il quaderno in un cassetto, aprendo invece le porte della propria intimità al mondo intero attraverso la pubblicazione del libro.

Un tributo nazionale a favore della ricerca

L'impatto del libro va ben oltre la commozione personale. Il ricettario delle meraviglie , con la prefazione di Antonino Cannavacciuolo , tre stelle Michelin per Villa Crespi, è diventato uno dei libri più amati d'Italia. La sua popolarità è cresciuta grazie alle apparizioni in televisione da parte di Fabio Fazio a "Che tempo che fa" e di Antonella Clerici a "È sempre mezzogiorno".

Il 6 ottobre si è tenuta la Women in Food Charity Dinner , organizzata da Cook e da Angela Frenda per sostenere la causa di Camilla. Anche la Fondazione Famiglia Rana ha partecipato attivamente, regalando borse e grembiuli dedicati alla bambina. Queste azioni concrete dimostrano come l'amore di una madre e la memoria di Camilla stiano contribuendo a salvare vite, trasformando il dolore in una forza collettiva di speranza e solidarietà.