Il ministro australiano Richard Marles respinge il rapporto CBO sul calo sottomarini AUKUS. Conferma l'aumento produzione e l'investimento da 368 miliardi AUD.

Il ministro della Difesa australiano Richard Marles ha dichiarato con fermezza che un recente rapporto dell'Ufficio del Bilancio del Congresso degli Stati Uniti è errato riguardo all'impatto del patto AUKUS sulla capacità sottomarina degli Stati Uniti. Durante le sue osservazioni televisive, Marles ha sostenuto che il ritmo di produzione negli Stati Uniti sta aumentando drasticamente, smentendo le preoccupazioni sull'esaurimento delle risorse navali americane.

Rifiuto CBO e Proiezioni Fino al 2060

L'Ufficio del Bilancio del Congresso ha affermato in un rapporto pubblicato questo mese che la vendita di sottomarini d'attacco della classe Virginia all'Australia potrebbe ridurre la dimensione della flotta sottomarina d'attacco della Marina degli Stati Uniti fino al 2060. Marles ha risposto immediatamente etichettando queste affermazioni come sbagliate, ribadendo che il programma AUKUS è in piena esecuzione e non sta compromettendo la prontezza operativa americana.

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Il ministro ha sottolineato che la produzione negli Stati Uniti è in forte crescita, un dato che contraddice direttamente le stime pessimistiche del CBO. Questa difesa pubblica del programma serve a rassicurare gli alleati e i legislatori sul fatto che i piani strategici di difesa indopacifica non subiranno ritardi critici a causa di problemi di capacità produttiva.

Investimento da 368 Miliardi e Timeline Nucleari

L'AUKUS rappresenta il più grande progetto di difesa nella storia dell'Australia, con un impegno finanziario totale di 368 miliardi di dollari australiani, pari a 243 miliardi di dollari americani, distribuito su un arco di tre decenni. Questa enorme somma include miliardi di dollari destinati specificamente agli investimenti nelle basi produttive britanniche e statunitensi per supportare la costruzione e il mantenimento della flotta.

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Il programma prevede che, a partire dal prossimo anno, la classe Virginia sotto il comando degli Stati Uniti arriverà in Australia. Successivamente, intorno al 2030, l'Australia acquisirà diversi sottomarini della classe Virginia. Successivamente, Gran Bretagna e Australia collaboreranno alla costruzione di una nuova classe di sottomarini a propulsione nucleare appositamente progettata per il patto AUKUS.

Nello scorso mese di ottobre, Marles aveva già confermato che l'Australia è ancora in linea con i tempi previsti per acquisire i suoi primi sottomarini a propulsione nucleare dagli Stati Uniti all'inizio degli anni trenta. Questa conferma ritarda qualsiasi speculazione su ritardi significativi nella consegna dei sistemi d'arma nucleari, mantenendo il focus sull'espansione delle capacità navali australiane.

Contesto Geopolitico e Reazioni Cinesi

Il patto AUKUS, formato nel 2021, è una componente centrale degli sforzi internazionali volti a contrastare la crescente influenza della Cina nell'Indo-Pacifico. Questa alleanza strategica mira a garantire che le nazioni democratiche della regione mantengano una superiore capacità navale e tecnologica rispetto alle avversarie regionali. La Cina ha già definito il patto pericoloso, avvertendo che potrebbe innescare una corsa agli armamenti nella regione.

Nonostante le critiche da Pechino, il governo australiano mantiene la sua posizione intransigente sulla necessità di rafforzare le proprie difese. L'Ufficio del Bilancio del Congresso non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento al di fuori del normale orario di lavoro quando è stato avvicinato dai giornalisti dopo le dichiarazioni di Marles. L'assenza di replica non modifica la determinazione di Canberra nel proseguire l'implementazione del patto.

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La stabilità nella regione Indo-Pacifico dipende fortemente dall'efficacia di tali accordi di difesa condivisa. Mentre gli osservatori internazionali monitorano da vicino l'evoluzione della situazione, l'Australia rimane determinata a investire in tecnologie avanzate. La sicurezza marittima globale resta il punto focale di questo ambizioso progetto di difesa condivisa.