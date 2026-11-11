Richiamo Listeria: Ministero della Salute blocca 398 prodotti Orzinuovi

Il Ministero della Salute richiama dal mercato 398 prodotti contaminati da Listeria e Salmonella. Ecco l'elenco completo dei brand coinvolti e le istruzioni per i consumatori.

Il Ministero della Salute ha disposto un urgente richiamo dal mercato di 398 prodotti alimentari diversi, a causa di gravi rischi microbiologici. La decisione riguarda referenze vendute sotto marchi differenti tra cui Cascina Balcarino, Bionature e San Benedetto, tutti realizzati nello stabilimento sito in via Castelbarco 53 a Orzinuovi, in provincia di Brescia. Le autorità sanitarie hanno identificato la presenza di Listeria e Salmonella nei campioni analizzati.

Dettaglio prodotti e marchio Orzinuovi

Le referenze coinvolte, pur essendo commercializzate con decine di denominazioni diverse, condividono tutte il medesimo luogo di lavorazione nel bresciano. L'invito delle autorità è tassativo: chiunque abbia acquistato i prodotti indicati deve non mangiarli e riportarli al punto vendita. Il richiamo copre tutti i lotti, i formati e i termini minimi di conservazione degli articoli elencati nelle comunicazioni ufficiali.

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Elenco conserve vegetali e ortaggi

La lista include numerose conserve vegetali come Cavolfiore bagnetto rosso, Datterini, Finocchi al tartufo, Finocchi arancia e pepe nero, Friarielli, Friarielli e Jalapeno, Melanzane, Melanzane rustiche, Peperoncini jokoya gen, Peperoni, Peperoni in agrodolce, Pomodori datterini, Pomodori secchi, Pomodori secchi alle erbe mediterranee, Zucca, Zucca e rosmarino, Zucca in agdolce, Zucca, pepe rosa e rosmarino, Zucchine alla paprika. Sono inoltre interessati Carciofi, Carciofi al rosmarino, Carciofi con gambo, Carciofi con gambo alla romana, Carciofi con gambo alla romana lavorati a mano, Carciofini al rosmarino, Cuore di carciofino.

Cipolle, erbe selvatiche e funghi

Molti altri ortaggi e piante spontanee sono stati richiamati, tra cui Cipolle al rosmarino, Cipolle alla Giuliana, Cipolle borettane al balsamico, Cipolle borettane alle erbe mediterranee, Cipolle caramellate, Cipolle miele e peperoncino, Cipolle miele e rosmarino, Cipolle peperoncino e miele, Cipolle rosse, Cipolle rosse al miele, Cipolle rosse caramellate, Filetti di cipolle al miele di rosmarino e peperoncino, Filetti di cipolle al miele e rosmarino, Filetti di cipolle rosse al miele, Filetti di cipolle rosse al miele di rosmarino. Vengono citati anche Aglio orsino, Boccioli di tarassaco, Borragine, Erbe aromatiche, Germogli di luppolo selvatico Loertis, Lamio purpureo, Loertis, Radicchio, Radicchio rosso, Radicchio rosso tardivo, Radicchio tardivo, Radici, Radici amare, Radici amare con bacche rosa e rosmarino, Radici amare di Soncino, Radici di Soncino, Radici di Soncino, bacche rosa e rosmarino, Rapanelli, Tarassaco, Tarassaco dente di leone, Tarassaco selvatico, Topinambur, Funghi porcini, Porcini, Porcini sott'olio, Porcini testa nera, Antipasto vegetariano.

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Pesti, sughi e composte richiamate

Oltre alle verdure, sono coinvolti prodotti trasformati come Giardiniera, Giardiniera di fattoria, Peperoncini con tonno, Peperoncini con tonno acciughe e capperi, Peperoncini con tonno e acciughe, Peperoncini ripieni, Peperoncini ripieni al tonno acciughe e capperi, Peperoncini ripieni al tonno e capperi. Nella categoria aromi figurano Aglio al peperoncino, Aglio alle erbe, Aglio alle erbe aromatiche, Aglio erbe, Aglio erbe aromatiche, Aglio peperoncino. I pesti inclusi sono Pesto alla genovese, Pesto alla genovese con peperoncino, Pesto di aglio orsino, Pesto di lamio purpureo, Pesto di peperoncini, Pesto di rucola. Passate e sughi come Passata di pomodoro, Passata di pomodoro cuore di bue, Passata di pomodoro cuore di bue e basilico, Passata di pomodoro cuore di bue e peperoncino, Passata piemontese, Sugo ai carciofi, Sugo all'arrabbiata, Sugo di pomodori datterini, Sugo di pomodoro cuore di bue e basilico, Sugo pomodori datterini, Sugo pomodoro e peperoncino, Sugo pomodoro datterini, Sugo pomodoro e basilico sono anch'essi soggetti al ritiro.

Composte e raccomandazioni finali

Infine, viene segnalata la Composta d'estate e la Composta estate e ibisco come parte del lotto interessato dall'allerta. I consumatori sono invitati a verificare attentamente le etichette dei propri acquisti presso i punti vendita coinvolti. Non consumare assolutamente i prodotti se si rientra nell'elenco fornito dal Ministero della Salute per garantire la sicurezza alimentare e prevenire potenziali intossicazioni.