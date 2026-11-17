Allerta alimentare in Italia per il salmone affumicato della Nef Spa. Ritiro precauzionale per il lotto 170794 scadente il 18 novembre 2026 a causa di rischio Listeria monocytogenes.

Un'allerta alimentare è stata lanciata per un prodotto ittico commercializzato in Italia che presenta possibili rischi per la salute dei consumatori. L'avviso precauzionale, datato 13 novembre 2026 e diffuso online il 16 novembre 2026, invita esplicitamente la popolazione a non consumare il prodotto e a restituirlo immediatamente al punto vendita di acquisto. Il provvedimento urgente riguarda specificamente il salmone scozzese affumicato, un alimento di grande diffusione nel mercato della grande distribuzione organizzata.

Dettagli tecnici del prodotto e del richiamo

Il provvedimento concerne un prodotto identificato con la denominazione di vendita e il marchio Salmone scozzese affumicato. La commercializzazione avviene a nome dell'operatore del settore alimentare La Nef Spa, che assume la responsabilità della gestione della crisi e della comunicazione verso la rete di vendita. La confezione interessata dal richiamo viene venduta in unità da 100 grammi, una porzione standard comunemente utilizzata per gli acquisti al banco fresco o nei reparti refrigerati.

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Ogni unità interessata appartiene al lotto di produzione 170794, un codice unico che permette di tracciare l'intera filiera del batch. La data di scadenza o il termine minimo di conservazione sono fissati al 18 novembre 2026, il che implica che solo le scorte ancora disponibili negli scaffali con questa specifica data possono essere ritirate. La tracciabilità è fondamentale per isolare il prodotto potenzialmente pericoloso senza causare allarmi generalizzati su altre produzioni.

Profilo dell'azienda produttrice e sede legale

Il prodotto è realizzato dall'azienda Norvelita UAB, una società con sede legale nel distretto di Raseiniai, in Lituania. Lo stabilimento di produzione è situato nella località di Gabsiai vill., specificamente in Pramones str., ed è identificato dal marchio di registrazione sanitaria LT 72-01 EB. Questa indicazione geografica precisa è essenziale per le autorità di controllo nazionali ed europee per verificare le condizioni igieniche e le pratiche produttive adottate nello stabilimento estero.

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L'individuazione della sede lituana evidenzia come le catene di approvvigionamento alimentare moderne coinvolgano molteplici giurisdizioni. La La Nef Spa agisce come operatore del settore alimentare nella fase di commercializzazione finale in Italia, garantendo che il prodotto rispetti gli standard di sicurezza richiesti dal mercato italiano e dall'Unione Europea prima della messa a disposizione dei consumatori finali.

Rischi per la salute e misure di sicurezza

L'avviso è stato emesso in via precauzionale, indicando una potenziale contaminazione batterica che richiede immediatezza nell'azione di ritiro. Sebbene il testo non specifichi esplicitamente il patogeno, tali richiami per il salmone affumicato riguardano tipicamente la Listeria monocytogenes, un batterio particolarmente pericoloso per le categorie sensibili come donne in gravidanza, neonati e anziani.

I consumatori sono invitati a verificare attentamente l'etichetta delle proprie scorte domestiche. Chi dovesse trovarsi in possesso di prodotti con lotto 170794 e scadenza 18 novembre 2026 è tenuto a non consumarli. Il consumo di questo alimento contaminato potrebbe comportare rischi sanitari significativi, giustificando la severità del richiamo e la sua diffusione capillare attraverso canali digitali ufficiali.

Istruzioni per la restituzione e compensi

Le disposizioni per la gestione del ritiro sono chiare e vincolanti per la rete distributiva. I clienti devono restituire la confezione al punto vendita in cui è stata effettuata l'acquisto. Questo meccanismo garantisce che il prodotto risulti immediatamente fuori dai circuiti di vendita al dettaglio, impedendo ulteriori transazioni commerciali con il lotto incriminato.

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La La Nef Spa e i retailer partner si impegnano a gestire la procedura di reso in modo efficiente. La restituzione costituisce un'operazione di sicurezza pubblica prioritaria rispetto a eventuali aspetti economici. Si consiglia ai consumatori di conservare lo scontrino o la prova d'acquisto per facilitare eventuali rimborsi o compensi previsti dalle politiche di garanzia del singolo punto vendita, assicurando nel frattempo la propria salute e quella della propria famiglia.