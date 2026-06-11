Richissima agenda di eventi a Roma dal 11 al 14 giugno

Una ricca selezione di concerti, esposizioni e eventi per una settimana a Roma, tra cui la grande mostra di Diego Rivera a Villa Caffarelli, la mostra ”Materia e Visione" e la consegna del Premio Kapuściński.

Nada alla Città dell'Altra Economia, Serena Brancale al Parco della Musica, la grande mostra di Diego Rivera a Villa Caffarelli : agenda ricca di eventi, dall'11 al 14 giugno, a Roma , tra concerti, esposizioni ed eventi.

Festival Internazionale di Cultura, promosso dalla Comunità Ebraica di Roma e curato da Ariela Piattelli, Raffaella Spizzichino e Marco Panella. Tema di quest’anno, la speranza. Ricco il programma che animerà il Quartiere Ebraico, il primo giorno. A Palazzo della Cultura, ".

L’esposizione propone un percorso fotografico che, attraverso circa venti immagini, racconta l’epopea dell’ Aliyah Bet e il viaggio dei sopravvissuti alla Shoah verso la Palestina tra il 1945 e il 1948. Ancora, il talk ", l’11 giugno, nella terrazza del Bosco ospita Nkisi e Francesca Heart per un doppio live set tra elettronica, paesaggi sonori e atmosfere immersive. Enzo Pietropaoli e dal batterista Fabrizio Sferra per un omaggio musicale dedicato al regista Ettore Scola a dieci anni dalla sua scomparsa.

Cinecittà World propone ". L’iter prende le mosse dall’opera site specific composta da una sequenza di elementi in ferro rosso concepiti come un unico organismo in dialogo con lo spazio. inaugura la prima grande mostra museale in Italia di Miriam Cahn. Stessa data per l’apertura della mostra con i lavori delle finaliste del Premio Paul Thorel.compie 20 anni e lo fa con una giornata di visite guidate, eventi e proiezioni, a ingresso gratuito fino alle 21.

Si comincia alle 11 con una visita guidata alla mostrain compagnia della curatrice Alessandra Mauro. Alle 16.30 percorso dedicato alla storia del Casino dell’Aranciera. Musica dalle 18.30, con Singing landscapes, progetto per basso e chitarra a cura di Fabrizio Corso e Furio Valitutti, seguito dall’esecuzione al pianoforte e al flauto di una selezione di celebri colonne sonore del cinema affidata a Sergio Colicchio e Alessio Mancini. Appuntamento in Piazza del Popolo, il 14 giugno.

Chiamata alle Arti, in collaborazione con la Fondazione Pistoletto Cittadellarte, invita studenti e borsisti delle Accademie di Belle Arti italiane e internazionali e dei Licei Artistici a partecipare alla grande performance collettiva del Terzo Paradiso, portando la propria opera per contribuire alla composizione delsimbolo ideato dapresentare, dall’11 al 13 giugno, presentano negli spazi della Galleria, la mostra ". Materia e Visione", incentrata sul dialogo tra arte, ricerca scientifica e impegno sociale.

Parteciperanno Paolo Calabresi e Luca Padua, che presenteranno una selezione delle proprie opere. Il ricavato delle vendite sarà interamente devoluto a favore dell’Unità Operativa Complessa di Neonatologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli.ospiterà Contaminata Village, due giorni dedicati ad architettura, arte, musica, danza, fumetto, fotografia, videomaking, performance e ricerca per riflettere sulle trasformazioni della città.il centro estivo ”Viaggio d’Estate", per bambini dai 5 agli 11 anni. In programma ogni giorno dalle 8.30 alle 16.30, attività creative, all’insegna dell’edutainment.

Previsti momenti di gioco all’aria aperta, nonché visite nei musei e istituti di cultura vicini alla sede.propone ”Lezione di geopolitica”. In collaborazione con il Master in Geopolitica e Sicurezza Globale, lezione aperta al pubblico di Alberto Negri. E la consegna del Premio Kapuściński. Riconoscimenti per la tv a Monica Maggioni, giornalista e alla redazione dei programmi In mezz’ora e Newsroom di Rai3, Cecilia Sala, per coniugare presenza sul campo e analisi geopolitica attraverso il podcast Stories di Chora News.

Ancora, Lorenzo Tondo, corrispondente del Guardian, Alessio Mamo, fotoreporter, e Fada Collective, per il giornalismo investigativo. ideato da Giovanni Morabito e quest’anno alla memoria del professore Emmanuele F.M. Emanuele.

I riconoscimenti saranno assegnati per la sezione Cinema a Sarah Felberbaum e a Ricky Memphis, per la Scenografia a Dante Ferretti, per la sezione Musica a Tosca, sezione Moda a Adriana Dama, sezione Arte a Emanuela Bruni (Presidente del MAXXI), sezione Giornalismo a Laura Pertici, sezione Comicità a Gabriele Cirilli, sezione Musica a Piotta. Il riconoscimento nella nuova sezione ”Solidarietà” andrà alla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta da Alessandra Taccone.

Nel programma della serata, la sfilata di abiti haute couture di Adriana Dama, la mostra dell’artista Akamatsu Yusuke, l’esposizione di scenografie aeree, che rappresentano opere degli artisti Amorese, Azzini, Gentile, Ginoretti, Mecucci, Schito, Tortolini. E performance di Marcella Foranna, Frank Amore ed i Quattrotto dance





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