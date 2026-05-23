Richissimi vendono i loro appartamenti per vendicarsi dei vicini, minacciare case popolari

Una coppia di miliardari ha acquistato cinque appartamenti nello stesso condominio dei vicini ribelli, spendendo circa 4 milioni di sterline per trasformarli in alloggi per i propri domestici, autisti e bodyguard. I residenti hanno denunciato pressioni e minacce, e temono che i nuovi proprietari possano influenzare o bloccare qualsiasi decisione dei vicini.

Coppia di miliardari compra i palazzi dei vicini per vendetta e li mette i domestici. Guerra tra ricchi a Londra (a Notting Hill). Sonam Kapoor e il miliardario Anand Ahuja acquistano cinque appartamenti per i domestici.

I residenti denunciano pressioni e minacce, è scoppiata una guerra tra ricchi. Da una parte ci sono i residenti di un condominio signorile, dall'altra una delle coppie più potenti dell'India:, magnate dell'industria tessile. Tutto comincia nel 2023, quando la coppia compra per 21 milioni di sterline (circa 24 milioni di euro) unadi duecento anni fa, proprio accanto al palazzo Hillcrest.

I due vogliono rivoluzionarla: il progetto prevede di svuotare completamente l'edificio per scavare nel sottosuolo e costruire una piscina e un campo da basket sotterraneo. Temono i rumori e i danni strutturali, e per tre anni bloccano i lavori a suon di ricorsi. A maggio, però, i miliardari ottengono finalmente il via libera dal comune. Ma a quale prezzo?

Cinque appartamenti nello stesso condominio dei vicini ribelli, spendendo circa 4 milioni di sterline (più di 4 milioni e mezzo di euro). L'obiettivo? Trasformarli in alloggi per i propri domestici, autisti e bodyguard, e usare il garage comune per la collezione di auto di lusso. C'è un dettaglio che ha scioccato i condomini: comprando quegli appartamenti, i miliardari hanno ottenuto anche l'Ora possono influenzare o bloccare qualsiasi decisione dei vicini.

E le testimonianze raccolte tra i residenti, che preferiscono restare anonimi, dipingono uno scenario di pura intimidazione. Durante un incontro privato e in diverse email ufficiali, un portavoce della società dei miliardari avrebbe lanciato un vero e proprio: se i vicini continueranno a protestare o se faranno uscire la storia sui giornali, quei cinque appartamenti verranno ceduti immediatamente al comune per farne delle case popolari.

"Ci stanno bullizzando solo perché hanno i soldi", racconta un inquilino esasperato al. "Vogliono trasformare casa nostra nel loro parco giochi personale. Usare lo spauracchio dell'edilizia sociale come un ricatto è una follia". Non tutti, però, vedono il complotto: un altro residente ha minimizzato la faccenda parlando di una semplice "tempesta in un bicchiere d'acqua", una normale dinamica di una metropoli caotica come Londra.

Nel frattempo, l'entourage della coppia prova a spegnere l'incendio. Un portavoce ha dichiarato alla stampa che l'attrice Sonam Kapoor – che conta ben 33 milioni di follower su Instagram – non ha alcun ruolo nella gestione della società e che l'acquisto dei cinque appartamenti è una pura operazione di investimento immobiliare. Ma a Notting Hill, ormai, nessuno ci crede più





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