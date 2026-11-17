Nuovi interrogatori a Campobasso per il duplice avvelenamento da ricina. La cognata della vittima conferma la tesi dell'omicidio e l'avvocato di Di Vita contesta il movente.

Le indagini sul duplice avvelenamento da ricina che ha colpito la famiglia di Campobasso sono tornate al centro dell'attenzione questa mattina. Gli inquirenti della Squadra Mobile di Campobasso hanno svolto nuovi interrogatori presso i propri uffici, ascoltando i familiari stretti delle vittime coinvolte in questa tragica vicenda. L'obiettivo principale delle autorità giudiziarie rimane quello di chiarire le circostanze esatte che hanno portato alla morte di una delle persone coinvolte e al ricovero dell'altra.

Cognata ribalta tesi incidente con tesi omicidio

Giovanna Campolieti, cognata della vittima, ha ribadito con forza la sua convinzione che si tratti di un caso di omicidio e non di un incidente. La sua dichiarazione è avvenuta nel contesto delle audizioni condotte dalle forze dell'ordine e dagli investigatori competenti. Questo elemento rappresenta una svolta significativa nella narrazione dei fatti, distaccandosi nettamente da eventuali teorie accidentali.

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Difensore Di Vita critica movente passionale

Parallelamente, l'avvocato Gianni Di Vita ha espresso dubbi sulla dinamica dei fatti secondo quanto riferito dalle fonti legali. L'avvocato ha sottolineato come la persona chiamata Alice non stia bene e risulti lontana dai propri affetti. Questa condizione è stata utilizzata per screditare l'ipotesi di un movente puramente passionale, definita come un'ipotesi debole e non sufficientemente supportata.

Impatto e sviluppi futuri nel caso

La comunità locale di Campobasso segue con grande attenzione l'evolversi di questa situazione giudiziaria. Le dichiarazioni contrapposte tra le parti coinvolte e le posizioni legali emergenti creano un quadro complesso da decifrare. Il caso evidenzia la delicata natura delle prove forensi legate alla ricina e la difficoltà di assegnare responsabilità precise in assenza di certezze assolute.

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Ricerca della verità attraverso le indagini

Le autorità continuano a raccogliere elementi per ricostruire la catena degli eventi con la massima precisione. L'uso di sostanze tossiche richiede analisi approfondite e verifiche incrociate. La trasparenza nelle comunicazioni ufficiali rimane fondamentale per garantire che ogni informazione sia valida e verificata.

Prospettive sulla giustizia per le vittime

Il percorso giudiziario promette di essere lungo e articolato. Le indagini devono ancora chiarire tutti i nodi rimasti sospesi. L'attenzione resta alta sulla ricerca della verità e sulla necessità di giustizia per le persone colpite e le loro famiglie.