Ricina trovata vicino a casa vittima: nuovi indizi nell'inchiesta

La scoperta di una pianta di ricino vicino a casa di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita potrebbe cambiare la dinamica dell'inchiesta sull'avvelenamento con la ricina. La famiglia Di Vita possiede un mulino e si sta indagando sulla presenza di semi o parti della pianta nella farina o nei loro alimenti.

Una pianta di ricino trovata a pochi chilometri da Pietracatella ha riapre gli interrogativi sulla provenienza della ricina e apre nuovi scenari investigativi. La notizia è stata scoperta in seguito a un servizio andato in onda su Mediaset Dentro la Notizia a giugno.

Secondo quanto riferito nell'inchiesta, la ricina potrebbe essere stata reperibile sul territorio e non acquistata attraverso canali illegali. Gli investigatori si concentrano sull'identificazione dell'origine della pianta e sulle possibili cause della contaminazione





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