Ricini: Analisi scientifiche irripetibili a Berlino sui reperti chiave
La Polizia Scientifica italiana raccoglierà impronte su cinque oggetti a Berlino prima delle analisi sulla ricina del Robert Koch Institute. Dettagli sul caso Di Ielsi.
Le indagini sull'avvelenamento mortale di Antonella Di Ielsi e sua figlia si avvicinano a una fase cruciale e tecnica. Gli specialisti della Polizia Scientifica italiana si recheranno a Berlino giovedì 19 novembre per eseguire accertamenti tecnici considerati irripetibili. L'obiettivo è analizzare materiali sequestrati nell'abitazione delle vittime, avvelenate con ricina lo scorso dicembre.
Dettagli tecnici delle analisi
Gli esperti italiani analizzeranno cinque oggetti specifici prelevati durante il sopralluogo del 30 luglio nell'abitazione di via Risorgimento a Pietracatella. I reperti includono un sacchetto rosa contenente kefir, un cestino della spazzatura, una borraccia, una bottiglia con liquido e sedimenti sul fondo, e una confezione di guanti da lavoro. Su alcuni di questi materiali sono state già individuate impronte digitali e tracce biologiche.Also readL'analisi/ Scongiurare una nuova Yalta
Strategia di preservazione delle prove
La priorità assoluta è evitare che le analisi tossicologiche danneggino le altre tracce presenti sui reperti. Il Robert Koch Institute, l'istituto tedesco coinvolto, ha segnalato la necessità di procedere prima alla raccolta e alla conservazione del materiale biologico e delle impronte. Sarà quindi la squadra italiana a occuparsi di questa prima fase di conservazione delle prove.
Situazione processuale in Italia
Mentre si coordinano le analisi in Germania, gli investigatori del Questura di Campobasso continuano il lavoro operativo. Dalle 10 di questa mattina, 17 novembre, la Squadra Mobile sta ascoltando Salvatore Di Ielsi e Antonella Campolieti, padre e cognata della vittima. Altri interrogatori sono previsti nelle prossime ore per ricostruire le circostanze dell'evento.
Prossimi passi investigativi
Il protocollo operativo prevede che solo dopo l'intervento degli esperti italiani sulla conservazione delle impronte il Robert Koch Institute potrà proseguire con le analisi specifiche sulla ricina. L'obiettivo è preservare tutti gli elementi potenzialmente utili all'inchiesta, senza compromettere la possibilità di individuare eventuali tracce della sostanza che ha provocato la morte di madre e figlia.
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