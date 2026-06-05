Riconciliazione pubblica tra Alvaro Morata e Alice Campello: la coppia ritrovata a Madrid

Il calciatore Alvaro Morata e l'imprenditrice Alice Campello sono stati avvistati insieme a un evento pubblico a Madrid, confermando la loro riconciliazione dopo la separazione. La coppia è stata fotografata mentre si teneva per mano durante una passeggiata, segnando il terzo ritorno nella loro lunga relazione.

La stampa spagnola racconta con enfasi la ritrovata unione tra il calciatore Alvaro Morata e l'imprenditrice Alice Campello , dopo la loro separazione. La coppia è stata avvistata per la prima volta insieme in un evento pubblico a Madrid , confermando i rumors di riconciliazione circolati nei giorni precedenti.

Campello, presente al concerto di Bad Bunny, era già stata vista in atteggiamenti intimi con Morata, e poi aveva ufficializzato il ritorno attraverso post sui social media. Sebbene la riconciliazione fosse già nota, la comparsa insieme a un evento mondano ha rappresentato una conferma pubblica. Morata ha raggiunto la moglie alla fine della serata, i due si sono allontanati insieme in auto e sono stati poi fotografati mentre passeggiavano tenendosi per mano nel centro di Madrid.

La loro storia, lunga e con quattro figli, aveva vissuto una crisi che li aveva portati a vivere separati e a emanare un comunicato di rottura. I fan avevo notato segnali sui social media, ma in pochi si aspettavano un ritorno di fiamma. Questo evento segna il terzo ritorno nella loro relazione, dopo fidanzamento e matrimonio. Le foto scattate durante la passeggiata confermano che il loro amore è tornato a procedere a gonfie vele





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