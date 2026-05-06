Ricovero della figlia più piccola della famiglia nel bosco: polemiche e chiarimenti

La bambina della famiglia nel bosco è ricoverata per una crisi respiratoria, scatenando un dibattito pubblico. Le dichiarazioni della garante nazionale per l'infanzia e le critiche del Comitato #difesaminori alimentano la controversia, mentre la Lega monitora la situazione con preoccupazione.

La figlia più piccola della famiglia nel bosco Trevallion - Birmingham è ricoverata in ospedale da domenica a causa di una crisi respiratoria, probabilmente legata a una reazione allergica.

I medici hanno disposto il ricovero in via precauzionale, in accordo con la pediatra che segue la minore. Le sue condizioni, al momento, non destano particolare preoccupazione e la situazione risulta sotto controllo, con dimissioni previste non appena il quadro clinico lo consentirà.

Tuttavia, la vicenda ha scatenato un acceso dibattito pubblico, soprattutto dopo le dichiarazioni della garante nazionale per l'infanzia, Marina Terragni, che ha sottolineato come la madre non fosse accanto alla figlia durante la degenza. Questa affermazione ha sollevato interrogativi sulla gestione del caso e sul rapporto tra la bambina e i genitori. A chiarire la situazione è intervenuta Alessandra De Febis, garante per l'infanzia dell’Abruzzo, che ha effettuato una visita alla bambina.

Secondo la sua ricostruzione, i genitori sarebbero stati informati tempestivamente del ricovero e avrebbero fatto visita alla figlia sia il giorno precedente sia quello successivo. Questa versione ridimensiona le polemiche iniziali e restituisce un quadro più rassicurante sulla presenza della famiglia accanto alla minore. Nonostante ciò, le critiche non si placano. Il Comitato #difesaminori ha attaccato duramente la garante regionale, chiedendone le dimissioni al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Nella nota diffusa, il comitato accusa l’istituzione di non concentrarsi adeguatamente sulla tutela dei minori coinvolti, ma piuttosto sulla risonanza mediatica del caso. I tre figli della coppia anglo-australiana, Nathan e Catherine, si trovano da oltre cinque mesi in una casa - famiglia a Vasto, dopo che il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto la sospensione della potestà genitoriale.

Un contesto delicato che contribuisce ad amplificare l’attenzione su ogni sviluppo, come dimostra il clamore suscitato dal ricovero della più piccola. La Lega, con un pool di legali, sta seguendo con massima attenzione la vicenda dei bambini della famiglia nel bosco. C'è grande preoccupazione per lo stato di salute, fisico e psicologico, dei tre bimbi da mesi strappati all'amore di mamma e papà, con addirittura notizie di un ricovero ospedaliero per uno dei minori.

La situazione è così grave da non far escludere ogni iniziativa giuridicamente possibile nei confronti di coloro che sono responsabili di un inspiegabile accanimento ai danni di questa famiglia





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