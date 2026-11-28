Le Edizioni Settecolori ristampano il romanzo di Giuseppe Berto. Un'opera che unisce monologo interiore e ironia, tra Gadda e Svevo, per una letteratura moderna.

Le Edizioni Settecolori hanno riportato in libreria il romanzo Il male oscuro di Giuseppe Berto, inserendolo nella collana dedicata alle opere complete dello scrittore veneto. Questo rilancio editoriale segnala il ritorno del capolavoro di Berto in una fase in cui la critica e il pubblico riscoprono la profondità psicologica e stilistica della sua narrativa, lontana dai canoni del successo commerciale immediato.

Il contesto editoriale e le figure critiche

La nuova uscita è arricchita da una postfazione di Emanuele Trevi, che colloca l'opera nel suo preciso contesto stilistico, evidenziando le influenze di Carlo Emilio Gadda, da cui deriva il titolo, Italo Svevo e James Joyce. Il volume include inoltre le sagaci introduzioni di Pietrangelo Buttafuoco, che offrono un'analisi critica essenziale per comprendere la posizione marginale ma potente di Berto nella cultura italiana.

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Tecnica letteraria e psicologia del protagonista

Il male oscuro rifulge nel corpus di Berto per l'efficace utilizzo del monologo interiore e degli strumenti della psicoanalisi. Il protagonista, un romanziere nevrotico, funziona come alter ego dell'autore, mettendosi in discussione con uno sfrontato coraggio che sfida il lettore e la società. Berto non ha mai cercato il gioco della società letteraria, preferendo la gloria autentica al successo convenzionale, il che ha portato la sua opera a essere confinata ai margini, pur rimanendo sorprendente.

Ironia tragica e la malattia del padre

Lo stile del romanzo è definito moderno e classico, magmatico e raziocinante, paragonato a un fiume in cui l'autore è sia il pescatore meditabondo che l'osservatore di acque sporche. La trama ruota attorno alla malattia del padre, che paralizza la creatività del protagonista, un tormento che la psicoanalisi e la letteratura possono addomesticare ma non vincere completamente. È proprio l'ironia, non la terapia, a salvare il protagonista, come dimostra la scena della confessione traditrice della moglie, carica di un umorismo disperato e inevitabile.

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Eredità letteraria e impatto culturale

Questa riedizione conferma che Il male oscuro non è un luogo comune letterario, ma un'opera che continua a sorprendere ogni volta che viene ripubblicata. Accolto in modo contrastato nel 1964, con pareri favorevoli di Carlo Emilio Gadda e contrari di Alberto Moravia, il romanzo si impone oggi come una pietra miliare della letteratura del secolo scorso. La sua capacità di unire l'analisi psicoanalitica alla narrazione fluviale garantisce una rilettura sempre attuale e profonda.

Prospettive future per la riscoperta di Berto

La pubblicazione presso Le Edizioni Settecolori rappresenta un'opportunità per inserire definitivamente Giuseppe Berto nel canone della letteratura italiana contemporanea. L'attenzione critica, guidata da figure come Emanuele Trevi e Pietrangelo Buttafuoco, indica che la sua opera merita una considerazione maggiore rispetto al ruolo di nicchia che ha mantenuto per decenni. Questo sforzo editoriale mira a colmare il divario tra la qualità intrinseca dell'opera e la sua posizione storica nel panorama culturale.