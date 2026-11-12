Rientro delle ceneri di Miguel Angel Asturias in Guatemala dopo mezzo secolo

Le ceneri del Nobel Miguel Angel Asturias tornano in Guatemala giovedì. Il nipote Sandino Asturias conferma l'accordo con il presidente Bernardo Arevalos.

Le spoglie del premio Nobel per la letteratura Miguel Angel Asturias faranno ritorno nel suo paese natale, il Guatemala, giovedì prossimo. Questo storico avvenimento si compie a mezzo secolo dalla scomparsa dello scrittore, segnando la chiusura definitiva di un lungo capitolo di esilio e trionfo culturale. La decisione finale è stata presa dopo decenni di richieste istituzionali, sbloccata solamente con l'ascesa al potere del presidente Bernardo Arevalo nel 2024.

Il ruolo del presidente Bernardo Arevalo nel ritorno

La famiglia Asturias ha finalmente acconsentito alla restituzione dei resti mortali solo dopo che Bernardo Arevalo è diventato presidente, un momento considerato politicamente e moralmente appropriato. Arevalo, la cui vittoria elettorale ha portato un movimento progressista in un paese a lungo dominato da partiti conservatori, condivide le idee politiche dello stesso Asturias. Sandino Asturias, nipote dello scrittore, ha dichiarato che il momento era giusto e che il rientro rappresenta un atto di giustizia storica per la società guatemalteca.

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La posizione della famiglia sugli usi politici

Sandino Asturias ha chiarito che i discendenti si sono sempre opposti a qualsiasi tentativo di utilizzare la figura dello scrittore come strumento di propaganda o capitale politico. Ha sottolineato che, nonostante tutti volessero riportare Miguel Angel Asturias indietro come se fosse una medaglia, la famiglia ha mantenuto una posizione ferma. L'accordo è stato raggiunto solo quando il governo riformista di Arevalo ha dimostrato allineamento con i valori del grande letterato, garantendo che il rientro sarebbe stato un tributo autentico e non una manovra politica.

La vita e l'eredità di Miguel Angel Asturias

Miguel Angel Asturias, nato a Città del Guatemala nel 1899, è l'unico centroamericano ad aver vinto il Premio Nobel per la Letteratura, conferitogli nel 1967 per il suo complesso contributo artistico. La sua opera letteraria fonde le ricchezze delle tradizioni maya con tecniche narrative innovative,offrendo una critica profonda alle dittature e alle disuguaglianze sociali. La sua vita fu segnata da eventi turbolenti, inclusa la perdita della cittadinanza guatemalteca dopo aver sostenuto il governo di sinistra di Jacobo Arbenz, rovesciato nel 1954 con il supporto degli Stati Uniti.

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Dal cimitero di Parigi al Guatemala: le procedure

Lo scrittore trascorse gli ultimi anni della sua vita a Madrid, dove morì di cancro nel 1974, venendo successivamente sepolto nel celebre cimitero di Pere Lachaise a Parigi. Le autorità francesi hanno consegnato le ceneri alla famiglia Asturias all'inizio di questo mese, dopo aver completato le procedure di esumazione e cremazione. Questo passaggio burocratico e fisico era essenziale per permettere il trasferimento internazionale dei resti e soddisfare il desiderio dello scrittore di tornare nella sua terra d'origine.

I tributi ufficiali e il programma culturale

Il Ministero della Cultura del Guatemala ha organizzato una settimana completa di celebrazioni per onorare il rientro del letterato. Le attività dureranno quattro giorni, coinvolgendo istituzioni culturali e la popolazione locale nella commemorazione di una figura chiave della letteratura latina. La fase finale dei festeggiamenti si svolgerà domenica, quando le ceneri verranno posizionate in un monumento dedicato all'interno del Centro Culturale Miguel Angel Asturias a Città del Guatemala.

Impatto storico e conseguenze culturali

Questo ritorno chiude un ciclo simbolico importante per l'identità culturale guatemalteca, riconoscendo definitivamente il valore universale dell'opera di Asturias. Il rientro delle ceneri non è solo un evento commemorativo, ma rappresenta una riconciliazione con il passato politico del paese e con le figure che hanno contribuito alla sua rinascita culturale. Per Sandino Asturias, il gesto è fondamentale per permettere al paese e alla società di celebrare una delle grandi figure della letteratura guatemalteca senza le ombre del passato.