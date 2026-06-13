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Rientro dopo il liceo: la possibilità di riannodare i fili spezzati dal tempo

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Rientro dopo il liceo: la possibilità di riannodare i fili spezzati dal tempo
Amicizia AdolescenzialeRinascita Dopo Il LiceoRiflessione Sulle Relazioni Tra Adulti
📆6/13/2026 11:21 AM
📰IOdonna
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Il testo racconta dell'amicizia tra due amiche che hanno trascorso l'adolescenza insieme, ma che dopo gli anni scolastici si sono distaccate. Con il rientro in città, si trovano di nuovo e cercano di rimetterle insieme dopo la crescita e i cambiamenti occurrisi negli anni. L'intolleranza e la resistenza a cambiare, raggiunta attraverso la riflessione sui cambiamenti da adulti e attraverso la relazione con i figli altrui, sono i temi affrontati nella vicenda umana tra due figure femminili che cercano ancora di riannodare i rapporti spezzati dal tempo

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Un'amicizia strettissima, adolescenziale, che evapora con il passare degli anni. Ma a un certo punto, con un ritorno, si ripropone. È possibile riannodare i fili spezzati dal tempo? E a che prezzo? riguarda la Torino bene e ha una madre intellectuelle e ingombrante.e sua madre la lascia crescere da sol

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Amicizia Adolescenziale Rinascita Dopo Il Liceo Riflessione Sulle Relazioni Tra Adulti Conflitti Generazionali

 

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