Rientro dopo il liceo: la possibilità di riannodare i fili spezzati dal tempo

Il testo racconta dell'amicizia tra due amiche che hanno trascorso l'adolescenza insieme, ma che dopo gli anni scolastici si sono distaccate. Con il rientro in città, si trovano di nuovo e cercano di rimetterle insieme dopo la crescita e i cambiamenti occurrisi negli anni. L'intolleranza e la resistenza a cambiare, raggiunta attraverso la riflessione sui cambiamenti da adulti e attraverso la relazione con i figli altrui, sono i temi affrontati nella vicenda umana tra due figure femminili che cercano ancora di riannodare i rapporti spezzati dal tempo

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Un'amicizia strettissima, adolescenziale, che evapora con il passare degli anni. Ma a un certo punto, con un ritorno, si ripropone. È possibile riannodare i fili spezzati dal tempo? E a che prezzo? riguarda la Torino bene e ha una madre intellectuelle e ingombrante.e sua madre la lascia crescere da sol





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Amicizia Adolescenziale Rinascita Dopo Il Liceo Riflessione Sulle Relazioni Tra Adulti Conflitti Generazionali

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