Il disegno di legge sulla riforma della caccia è passato alla Camera dopo l'approvazione al Senato. La nuova norma, contestata dalle opposizioni, amplia i tempi e i luoghi di caccia, ridefinendo il cacciatore come bio-regolatore.

La normativa italiana sulla caccia ha ufficialmente superato un altro ostacolo istituzionale fondamentale approdando alla Camera dei Deputati. Il provvedimento legislativo, composto da ventuno articoli, ha già ricevuto il via libera definitivo dal Senato della Repubblica lo scorso giugno, raccogliendo ottanta voti favorevoli, cinquantasei contrari e due astenuti. Dopo l'approvazione in Aula, il testo è stato esaminato e licenziato dalla commissione Agricoltura di Montecitorio, che ha votato a maggioranza il mandato al relatore per procedere con l'iter parlamentare.

Iter parlamentare e contestazioni politiche

Il cammino di questa riforma è stato caratterizzato fin dalle prime battute da intense polemiche politiche e da massicce proteste di piazza organizzate dagli animalisti e dalle associazioni ambientaliste. In vista della discussione generale, le opposizioni hanno continuato a criticare duramente la norma, ribattezzandola con toni provocatori come la "legge sparatutto". Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra avevano presentato circa un milione di emendamenti al provvedimento per bloccarne o modificarne il contenuto. Tuttavia, il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli ha denunciato che, nonostante l'enorme numero di proposte, neanche l'uno per cento è stato effettivamente discusso in aula.

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Mobilitazione delle opposizioni

Le contestazioni non si sono limitate alle aule di Montecitorio, spostandosi rapidamente in strada con una forte mobilitazione. Giovedì 26 novembre si è tenuta una grande manifestazione a Roma, con l'appuntamento in piazza Santi Apostoli. settantasei sigle tra associazioni ambientaliste, animaliste, scientifiche, escursionistiche e della società civile hanno partecipato per chiedere di scongiurare quella che è stata definita "un'aggressione al mondo animale". Il leader dei Cinque Stelle, Giuseppe Conte, presente insieme a Sergio Costa, Alessandro Caramiello e Carmen Di Lauro, ha puntato il dito contro quello che ha definito "un abominio giuridico del governo". La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha denunciato che la destra sta tentando di smantellare l'equilibrio costruito dalla legge 157, promettendo "determinazione" per fermare la normativa. Anche Benedetto Della Vedova di +Europa ha definito la riforma un "piccolo, meschino favore alle lobby venatorie".

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Modifiche sostanziali alla Legge 157

La Legge 157, in vigore dal 1992, era entrata e uscita più volte nel programma del governo Meloni per le difficoltà tecniche nel trovare lo strumento legislativo adatto. Inizialmente era stato annunciato un decreto legge, ma tale strumento è vincolato da requisiti di necessità e urgenza difficilmente applicabili a una norma esistente da oltre trent'anni. Il progetto, depositato il 20 giugno del 2025, è stato trattato dalle commissioni da gennaio 2026, con l'aula che ha chiuso la pratica in una settimana. Il testo porta le firme dei capigruppo della maggioranza al Senato: Lucio Malan, Massimiliano Romeo, Maurizio Gasparri e Giorgio Salvitti. La riforma cambia sia nella forma che nella sostanza la normativa esistente, aggiungendo il termine "gestione" alle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma.

Ruolo del cacciatore e impatti normativi

L'articolo 2 rappresenta un cambio di paradigma fondamentale nell'approccio all'attività venatoria. Il progetto di riforma stabilisce che il cacciatore "concorre alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema", ridefinendone il ruolo non solo come colui che abbatte esemplari, ma come attore sportivo, motorio e di monitoraggio della fauna. I promotori definiscono il cacciatore un "bio regolatore" utile alla tutela degli habitat naturali. Inoltre, la norma amplia spazi e tempi di caccia, aumentando il numero delle specie cacciabili e le aree consentite. Le regioni potranno includere nella quota protettiva anche parchi e zone di solito vietate al prelievo. Tuttavia, critici sostengono che la norma marginalizzi il ruolo tecnico-scientifico dell'Ispra e rischierò esporre l'Italia a nuove procedure d'infrazione europee.