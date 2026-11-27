Il governo italiano introduce riforme sulla caccia per gestire i danni ai raccolti. I sostenitori citano i cinghiali, gli ambientalisti temono per le specie protette e la biodiversità.

I legislatori italiani sono attualmente impegnati in un intenso dibattito parlamentare sulle riforme che ridefiniscono il ruolo dei cacciatori come gestori della fauna selvatica e ampliano drasticamente il numero di specie animali considerate prede valide. Questo progetto di legge, fortemente sostenuto dalla coalizione conservatrice guidata dal Premier Giorgia Meloni, rappresenta la più ampia revisione della legislazione venatoria in Italia dal lontano 1992. Le nuove norme mirano a consentire alle autorità locali di aprire ulteriori aree territoriali alla caccia, allungare le stagioni di bracconaggio e aggiungere specie precedentemente protette, come gli oche selvatiche e i piccioni, alla lista ufficiale dei bersagli consentiti.

Dettagli della Riforma Venatoria e Aumenti Stagionali

La proposta legislativa, attualmente esaminata dalla Camera dei Deputati dopo l'approvazione del Senato, include disposizioni specifiche per il controllo delle popolazioni di lupi, una specie che negli ultimi anni ha suscitato tensioni con gli allevatori. Il testo di legge descrive esplicitamente la caccia come una tradizione nazionale e istituzionale, cercando di bilanciare le esigenze agricole con la preservazione del patrimonio culturale rurale italiano. Le modifiche introdotte prevedono inoltre meccanismi semplificati per l'ottenimento delle licenze e l'espansione delle aree di esercizio, spostando l'attenzione dalla semplice attività ricreativa verso una gestione attiva e regolamentata del territorio da parte dei gruppi di cacciatori autorizzati.

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Posizioni degli Attori e Opinioni Contrastanti

Francesco Bruzzone, deputato del gruppo Lega e responsabile del dipartimento fauna e caccia del suo partito, ha definito la normativa un provvedimento indispensabile per l'equilibrio ecologico e socioeconomico del paese. I gruppi agricoli, fondamentali per il sostegno politico a Giorgia Meloni, sostengono con forza che la caccia debba essere espansa per limitare i danni ai raccolti causati dalla crescente popolazione di fauna selvatica. In particolare, i cinghiali sono indicati come la principale minaccia alle attività agricole, con cifre che rendono urgente un intervento di contenimento immediato da parte delle istituzioni governative.

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Impatto Reale e Prossimi Passi Normativi

I dati forniti dall'agenzia nazionale ambientale ISPRA evidenziano la gravità della situazione: nel 2021 si stimava una popolazione di circa 1,5 milioni di cinghiali in Italia. I costi dei danni agricoli causati da questi animali hanno superato la media di 17 milioni di euro all'anno tra il 2015 e il 2021, una perdita economica significativa per gli agricoltori di tutto il paese. Secondo Animal Rights Group LAV, il numero dei cinghiali è aumentato negli ultimi decenni per diverse ragioni, tra cui l'incrocio con animali dell'Europa orientale più fertili. La discussione legislativa è ora aperta alla Camera, anche se al momento non è stata ancora fissata una data ufficiale per il voto finale, lasciando i settori coinvolti in una fase di attesa e pressione politica reciproca.

Reazione Ambientalista e Possibili Sanzioni UE

Le organizzazioni ambientaliste hanno espresso una forte opposizione alle nuove misure, organizzando manifestazioni di protesta a Roma con bandiere rosse e banner che mostravano silhouette di animali. Luciano Di Tizio, capo italiano del WWF, ha affermato che la maggioranza degli italiani si oppone a questa pratica arcaica e brutale, richiedendo la sua abolizione. Massimo Buconi, presidente della Federazione Italiana della Caccia (FIDC), ha risposto sostenendo che i membri della federazione piantano colture per la fauna selvatica, creando habitat benefici anche per uccelli e insetti. Alessandro Polinori, presidente di Lipu, ha avvertito che l'Unione Europea potrebbe imporre sanzioni all'Italia se la normativa violasse le regole di protezione ambientale, sottolineando come la fauna italiana sia già sotto pressione a causa della crisi climatica e della perdita di biodiversità.