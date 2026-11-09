Riforma Cinema e Contratti: Crisi Lavorativa in Italia 2024

La riforma del cinema approva nuovi fondi ma il settore affronta contratti scaduti dal 1999 e salari erosi dall'inflazione. Analisi dei dati e posizioni sindacali.

Il Senato italiano ha approvato definitivamente la nuova riforma del settore cinematografico con 123 voti favorevoli, segnando un cambio di passo per il mondo dell'audiovisivo nazionale. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha definito l'approvazione come un risultato storico che promette di stabilizzare i meccanismi di finanziamento pubblico. Tuttavia, questa misura legislativa convive con una profonda crisi strutturale del lavoro, dove maestranze e professionisti continuano a lottare per condizioni economiche e contrattuali adeguate alla modernità.

Approvazione Riforma Cinema e Nascita Agenzia

La riforma nasce dall'unificazione di cinque diverse proposte di legge, presentate sia dalla maggioranza che dall'opposizione, con la prima firma della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. L'obiettivo principale è rendere prevedibile il sostegno pubblico all'audiovisivo, superando la frammentazione del passato e introducendo tempi certi per i contributi e gli incentivi fiscali. Le procedure verranno semplificate, ma verranno anche introdotti controlli più rigorosi sulla gestione dei fondi.

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Un cambiamento sostanziale riguarda la governance del settore: a partire dal 1° gennaio 2028, la gestione dei fondi passerà direttamente dal ministero a una nuova Agenzia per il cinema e l'audiovisivo. Questo nuovo ente pubblico non economico opererà sotto la vigilanza del Ministero della cultura. I decreti attuativi necessari per riordinare completamente il settore dovranno essere redatti entro ventiquattro mesi dall'approvazione della legge, definendo così i dettagli operativi della nuova struttura.

Calo Risorse e Critiche al Sistema Attuativo

Nonostante l'ottimismo istituzionale, i numeri ufficiali della relazione annuale governativa evidenziano un preoccupante calo dei sostegni pubblici. Gli aiuti riconosciuti alle opere sono scesi da 894 milioni di euro nel 2023 ai 478 milioni previsti per il 2025, una riduzione dovuta esclusivamente al taglio del tax credit. Dario Indelicato, documentarista e fondatore del movimento di categoria, ha riconosciuto la riforma come un passo avanti, ma ha sottolineato che si tratta di un punto di partenza e non di una soluzione definitiva ai problemi storici del settore.

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Il Coordinamento Autori e Autrici, che riunisce registi, sceneggiatori e compositori, ha espresso forte opposizione, definendo "annacquata" l'autonomia della nuova Agenzia prevista per il 2028. La critica principale riguarda la mancanza di garanzie sulle risorse economiche. La legge stabilisce una soglia minima del Fondo per il cinema e l'audiovisivo che subirà una progressiva riduzione: dai 700 milioni del 2025 si scenderà a 660 nel 2026, a 650 nel 2027, fino a raggiungere i 500 milioni a partire dal 2028, anno in cui l'ente inizierà ufficialmente a funzionare.

Contratto Scaduto dal 1999 e Orari di Lavoro

La crisi economica si intreccia con una situazione contrattuale anomala: il contratto nazionale delle troupe, tecnici e maestranze delle case di produzione risale al 7 dicembre 1999. A ventisette anni di distanza, gli stipendi vengono ancora calcolati con logiche obsolete, in un periodo in cui i film si giravano in pellicola e le piattaforme di streaming non esistevano. La trattativa con le associazioni dei produttori è bloccata da anni su nodi irrisolti come la rilevazione delle ore, gli straordinari pagati a forfait e l'organizzazione del lavoro, che rischia di arrivare a 55 ore settimanali secondo alcune proposte.

Il 9 novembre, a Roma in Piazza dei Santi Apostoli, i lavoratori dei teatri e dello spettacolo si sono riuniti in una manifestazione nazionale organizzata da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilfpc Uil. La protesta chiedeva il rinnovo immediato di un contratto scaduto nel 2021 e salari in grado di recuperare il potere d'acquisto eroso dall'inflazione. I partecipanti hanno denunciato salari insufficienti e orari insostenibili, sottolineando come la discontinuità lavorativa abbia messo a rischio il reddito e i contributi di molte categorie professionali.

Impatto Reale sui Set e Prossimi Passi

Sul campo, la pressione tempistica è diventata insostenibile per i professionisti del settore. Film che in passato richiedevano otto settimane di riprese vengono oggi realizzati in cinque o sei settimane. Questa compressione dei tempi permette un risparmio per le imprese, ma impone ritmi massacranti ai lavoratori, riducendo le settimane retribuite e sacrificando la vita privata. Dario Indelicato ha definito la crisi attuale come lo "scoperchiamento di un vaso di Pandora", rivelando problemi accumulati per decenni che i lavoratori non sono più disposti ad accettare passivamente.

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La sensazione di vulnerabilità ha spinto parte del movimento a cercare nuove forme di rappresentanza, puntando su sigle come Usb Cinema, che ha già organizzato eventi alternativi come il contro-premio per gli "invisibili" delle troupe durante i David di Donatello. Mentre i decreti attuativi della riforma verranno scritti nei prossimi ventiquattro mesi, il settore attende con ansia non solo misure di governance, ma un vero rinnovo contrattuale che riconosca il valore del lavoro tecnico e artistico nel contesto digitale e globale odierno.