Riforma Codice della Strada: precedenza nei roundabout per chi è già dentro

Bozza riforma codice della strada: novità regole rotatorie. La precedenza spetta ai veicoli interni anche senza cartelli. Dettaglio impatto circolazione.

La bozza in esame per la nuova riforma del Codice della Strada introduce un cambiamento sostanziale nelle regole di circolazione relative alle rotatorie. L'obiettivo principale è semplificare la gestione degli incroci rotatoriali, eliminando una delle principali fonti di incertezza e confusione tra gli automobilisti italiani. Questa modifica mira a standardizzare il comportamento alla guida, allineandosi a modelli europei più chiari e prevedibili.

Al momento, l'articolo 142 del Codice della Strada vigente stabilisce che, quando due veicoli stanno per impegnare un'intersezione non regolata da semafori o segnaletica specifica, la precedenza spetta al veicolo che proviene da destra. Questo principio generale, noto come regola della destra, si applica di base in assenza di indicatori contrari. Tuttavia, la pratica quotidiana e la segnaletica diffusa hanno creato un sistema misto che spesso genera dubbi tra i conducenti.

Also read Meteo a Roma: allerta codice giallo per forte vento e temporali

Novità Regole Circolazione Rotatorie

Nella maggior parte delle rotatorie italiane installate finora, l'ingresso è accompagnato dal segnale stradale di dare precedenza, indicando chiaramente ai veicoli in entrata di far passare chi è già all'interno dell'anello. In questi casi specifici, la norma attuale è rispettata comunemente. La differenza cruciale emerge tuttavia nelle rotatorie prive di tale cartello di indicazione. Senza segnaletica specifica, torna in vigore la regola generale della precedenza da destra, che potrebbe tecnicamente favorire il veicolo che sta entrando rispetto a quello che sta già circolando nell'intersezione.

La nuova disposizione proposta nella bozza mira a introdurre un principio generale invalicabile: la precedenza spetta sempre ai veicoli che si trovano già all'interno della rotatoria. Questo diritto di passo vale automaticamente, a meno che la segnaletica verticale non stabilisca esplicitamente diversamente. Di conseguenza, la posizione fisica dei veicoli diventerà l'unico criterio decisivo per stabilire chi deve passare per primo, indipendentemente dalla presenza o assenza del cartello all'ingresso.

Advertisement

Impatto Pratico e Differenze Normative

Per comprendere meglio le implicazioni pratiche, è utile analizzare due scenari distinti. In una rotatoria già dotata del segnale di dare precedenza all'ingresso, le regole rimarrebbero sostanzialmente invariate dopo l'approvazione della riforma. Chi arriva deve comunque attendere il passaggio dei veicoli già presenti nella rotonda, rispettando la segnaletica esistente. La situazione, tuttavia, cambia radicalmente per le rotatorie senza quel segnale specifico.

Attualmente, in assenza di cartelli, vale la precedenza da destra, creando potenziali conflitti. Con la nuova disposizione, il veicolo in ingresso dovrebbe lasciare passare chi sta già circolando, a meno di indicazioni differenti. Questa modifica avvicina l'Italia a un modello di circolazione diffuso in diversi Paesi europei, dove la priorità interna è la norma. L'intento è rendere il comportamento degli automobilisti più prevedibile e ridurre drasticamente i rischi di collisione dovuti a equivoci sulle regole di precedenza.

Stato Attuale e Proroga Normativa

È fondamentale sottolineare che questa modifica innovativa non è ancora operativa. Il nuovo Codice della Strada è attualmente in fase di definizione tecnica e politica. Le disposizioni contenute nella bozza devono ancora completare l'iter legislativo previsto dal Parlamento e dagli enti competenti prima di poter essere applicate nella realtà stradale. Fino all'approvazione definitiva, le attuali disposizioni continuano a essere l'unica norma vincolante.

Gli automobilisti devono quindi continuare a rispettare rigorosamente le regole vigenti oggi. È necessario prestare particolare attenzione alla segnaletica presente all'ingresso delle rotatorie, distinguendo chiaramente tra quelle con il cartello di precedenza e quelle senza. Non è corretto considerare già obbligatoria la precedenza esclusiva per i veicoli interni in tutte le circostanze. La sicurezza stradale dipende dal rispetto preciso delle norme attuali fino alla loro sostituzione ufficiale.