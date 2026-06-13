Riforma Difesa: lo spazio cibernetico diventa dominio militare con nuove figure specializzate

Il disegno di legge per il rafforzamento della capacità di difesa nazionale introduce per la prima volta la definizione di spazio cibernetico di interesse nazionale e istituisce il brevetto di Specialista Cyber Militare, affidando al Capo di Stato Maggiore della Difesa la responsabilità delle operazioni cyber.

La Difesa italiana si prepara a compiere un salto di paradigma nel modo di concepire la sicurezza nazionale. Il nuovo disegno di legge Disposizioni per il rafforzamento e l'adeguamento della capacità di difesa nazionale, atteso a breve al Consiglio dei ministri, include un articolo che ridefinisce il ruolo del cyber all'interno delle Forze armate.

Non più solo protezione delle reti, ma un vero e proprio dominio operativo. L'articolo 7 dello schema introduce per la prima volta il concetto di spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa dello Stato. Si tratta dell'insieme delle infrastrutture informatiche della Difesa e delle relazioni fisiche, logiche e cognitive tra questi elementi.

In pratica, il provvedimento riconosce che la sicurezza militare oggi dipende anche dalla tenuta dei dati, delle reti, delle infrastrutture digitali, dei sistemi industriali e delle architetture tecnologiche che permettono alla Difesa di funzionare. Questo significa che il cyber non è più un semplice ambito da difendere, ma diventa un teatro di operazioni a tutti gli effetti.

Il testo assegna al Capo di Stato Maggiore della Difesa il ruolo di autorità cyber del ministero, con responsabilità sull'organizzazione, la preparazione professionale, l'approntamento e l'impiego del personale cyber interforze. In tempo di pace, concorrerà alla tutela degli interessi strategici nazionali collegati alla difesa dello spazio cibernetico.

La bozza richiama espressamente la pianificazione e la condotta di operazioni cibernetiche in Italia e all'estero, e attribuisce al Capo di Stato Maggiore il potere di emanare direttive interforze sulla difesa dello spazio cyber, sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sui dati raccolti ed elaborati in ambito Difesa e sullo spazio elettromagnetico, nei limiti di interesse delle Forze armate. Un'altra novità riguarda i dati: il Capo di Stato Maggiore diventa responsabile unico dei dati del ministero della Difesa, trattandoli come asset strategico militare, non più come semplice informazione amministrativa o operativa.

Questo comporta poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza su impiego, condivisione, gestione, qualità e sicurezza dei dati, oltre che sulle architetture e sulle infrastrutture tecnico-logistiche collegate. Infine, l'articolo 7 istituisce il brevetto di Specialista Cyber Militare, una figura professionale interna alla Difesa con percorsi formativi e criteri di riconoscimento delle competenze.

Il brevetto viene rilasciato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa al personale militare che abbia superato corsi formativi di elevato livello tecnico istituiti presso il ministero, oppure che sia già in possesso di elevate competenze specialistiche nel settore cyber. Un decreto del ministro definirà livelli di qualifica, modalità di rilascio e requisiti per il mantenimento, mentre al Capo di Stato Maggiore spetteranno gli iter formativi e le modalità di accertamento.

In sintesi, la riforma segna il passaggio da una Difesa custode delle proprie reti a un soggetto operativo nello spazio cibernetico, con una catena di comando chiara e figure specializzate. Il primo banco di prova sarà l'approvazione in Consiglio dei ministri, ma l'impatto strategico è già evidente: il cyber entra a pieno titolo nella dottrina militare italiana, come già accade in altre nazioni avanzate.

Questa riforma non solo adegua le capacità difensive alle minacce moderne, ma crea anche nuove opportunità professionali per il personale militare specializzato. La definizione chiara dello spazio cibernetico di interesse nazionale permetterà una migliore allocazione delle risorse e una cooperazione più efficace con altre agenzie di sicurezza.

Inoltre, la centralizzazione dei dati sotto il Capo di Stato Maggiore garantirà una gestione più efficiente e sicura delle informazioni sensibili. Con l'introduzione del brevetto di Specialista Cyber Militare, la Difesa italiana si dota di competenze interne di alto livello, riducendo la dipendenza da esterni e aumentando la resilienza complessiva del sistema. Questa mossa si inserisce in un contesto internazionale in cui molte potenze stanno potenziando le proprie capacità cyber militari, e l'Italia non vuole rimanere indietro.

Il percorso è ancora in fase di definizione, ma la direzione è chiara: il cyberspazio è il nuovo fronte della difesa





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