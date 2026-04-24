Riforma Elettorale: Conte e Schlein Tifano Meloni Dietro le Quinte

Nonostante le critiche pubbliche, sia Giuseppe Conte che Elly Schlein sperano segretamente che la riforma della legge elettorale promossa da Giorgia Meloni vada in porto, per evitare un altro governo tecnico e massimizzare le proprie possibilità di accedere a Palazzo Chigi. Il centrosinistra si prepara alla battaglia parlamentare, ma con strategie ambivalenti.

Anche Giuseppe Conte si schiera a favore della riforma della legge elettorale promossa da Giorgia Meloni , nonostante le critiche pubbliche. La prossima settimana il Parlamento sarà teatro di un confronto tra i sostenitori di un sistema bipolare e coloro che difendono il Rosatellum , cercando di mantenere la flessibilità per la prossima legislatura.

Conte, pur prevedendo di accusare Meloni di un ulteriore attacco alla democrazia, spera segretamente che la riforma vada in porto, principalmente per evitare la formazione di un altro governo tecnico come quello guidato da Draghi. Il leader del Movimento 5 Stelle, confidando in una vittoria alle primarie del Campo Largo e in un ritorno a Palazzo Chigi, desidera che il premio di maggioranza non sia eccessivamente ridotto per evitare possibili ribaltamenti del risultato elettorale da parte di parlamentari dissidenti.

Il ricordo del 2021 e del ruolo di Matteo Renzi nella sua caduta è ancora vivo. Non solo Conte, ma anche il Partito Democratico sta elaborando strategie per neutralizzare Renzi. Un dialogo tra Francesco Boccia e un collega rivela l'intenzione di candidare al Senato solo parlamentari di comprovata lealtà, relegando gli altri alla Camera, dove le maggioranze sono più ampie e i governi meno vulnerabili.

Questa mossa mirerebbe a limitare l'influenza di Renzi, ma si applicherebbe anche a Conte ed Elly Schlein, entrambe interessate a Palazzo Chigi e quindi, paradossalmente, sostenitrici della riforma Meloni. La segretaria del Pd, pur non desiderando la riforma, la considera necessaria per ragioni tattiche, data l'opposizione interna dei suoi gruppi parlamentari, che temono una riduzione dei seggi rispetto al Rosatellum. Mantenere una posizione contraria serve a compattare il partito e il Campo Largo.

Anche Azione e Italia Viva, pur essendo bipolaristi, non vogliono un governo di larghe intese e aspirano a partecipare alla maggioranza. Questa situazione evidenzia una discrepanza tra le dichiarazioni pubbliche del Campo Largo, ostile alla riforma, e le reali intenzioni dei suoi leader, che sperano in un esito favorevole. Il centrosinistra si prepara a contestare la riforma in Parlamento, ma l'obiettivo è anche quello di mettere alla prova la tenuta della maggioranza.

L'attenzione sarà focalizzata sul ritmo dei lavori, guidati da Nazario Pagano, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera. Meloni punta a un'approvazione entro luglio, ma il percorso è irto di ostacoli. Il cosiddetto 'partito del pareggio', pur essendo in minoranza, rappresenta una minaccia costante, con la capacità di influenzare il dibattito e di sollevare questioni procedurali.

La riforma elettorale è una questione delicata e complessa, e il suo esito potrebbe avere un impatto significativo sulla futura composizione del Parlamento e sulla stabilità del governo, con implicazioni anche sulla corsa al Quirinale





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