Riforma elettorale e miliardari SpaceX: il commento

Un commento politico affronta la mancata introduzione delle preferenze nella riforma elettorale, criticando il sistema che da vent'anni affida la scelta dei parlamentari ai leader di partito. Si analizza l'evoluzione dalla legge Mattarellum a Porcellum e Rosatellum, e si collega la scelta alla diffidenza verso gli elettori. Inoltre, si riporta la notizia dei dipendenti SpaceX che diventeranno milionari con la quotazione in borsa e la posizione del Quirinale sulla protesta della premier contro il formato europeo per le trattative con Putin.

Il suo pessimismo: neanche stavolta la riforma della legge elettorale introdurrà le preferenze. Prima che abbiate un mancamento, a sentir parlare di certi marchingegni, leggete qualche riga: con le preferenze, sono gli elettori a scegliere gli eletti secondo un insindacabile giudizio; senza, gli eletti sono scelti dai leader dei partiti secondo un giudizio altrettanto insindacabile.

E da vent'anni va così: il giudizio insindacabile è dei leader di partito da quando fu introdotto il Porcellum, poi sostituito dal Rosatellum. Prima, col Mattarellum, c'erano i collegi uninominali. Ricordate? Ogni partito o coalizione presentava il suo candidato e chi prendeva più voti andava in Parlamento.

Già meglio. Le preferenze sono state abolite soprattutto perché, per farsi eleggere, i candidati spendevano un sacco di soldi in spot, volantini, feste di piazza, e quindi si favorivano la corruzione e il voto di scambio. Subito dopo Tangentopoli, una spiegazione del genere poteva anche passare, ma oggi? Oggi ancora non possiamo scegliere i parlamentari perché il presupposto è che finirebbe tutto in mercimonio fra eletti ed elettori.

E io trovo impagabile che il trentennio del populismo, cioè dei partiti che si battono per risollevare il popolo probo e laborioso umiliato delle élite, sia basato, all'atto pratico, su una così bassa considerazione delle élite per il popolo. Non ti faccio scegliere i parlamentari, caro elettore, perché tu imbrogli e scegli gli imbroglioni. In fondo una stima ampiamente ricambiata, su cui abbiamo edificato la nostra democrazia. I dipendenti di SpaceX diventano milionari.

Con la quotazione in borsa di SpaceX, oltre 4.400 dipendenti attuali ed ex dell'azienda di Musk diventeranno milionari. Non solo ingegneri e dirigenti: anche saldatori, tecnici, marinai e cuochi che per anni hanno accettato stipendi più bassi in cambio di azioni. Oggi quelle azioni diventano soldi veri. E sono tanti.

La sponda del Quirinale alla protesta della premier contro il formato a 3 di Germania, Francia e Gran Bretagna per la trattativa con Putin sull'Ucraina





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