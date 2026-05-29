Riforma elettorale "Melonellum": soglia maggioritaria al 42% e addio al ballottaggio

Il centrodestra presenta alla Camera il nuovo testo sulla legge elettorale. In vigore il Rosatellum, la proposta Melonellum prevede la soglia per il premio di maggioranza al 42%, l'eliminazione del ballottaggio e l'obbligo di indicare il candidato premier.

Il leader di Forza Italia Antonio Tajani, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il segretario della Lega Matteo Salvini sono i principali esponenti della coalizione di centrodestra che governa l'Italia.

In vista delle prossime elezioni politiche, Giorgia Meloni sta accelerando l'approvazione di una nuova legge elettorale. Fratelli d'Italia ha depositato alla Camera dei Deputati un testo che va a sostituire il precedente provvedimento noto come "Stabilicum", presentato a febbraio per modificare il Rosatellum, l'attuale sistema elettorale in vigore. Questo nuovo disegno di legge, già battezzato da molti osservatori come "Melonellum", porta la firma del capogruppo meloniano Galeazzo Bignami ma è stato presentato d'intesa con l'intera coalizione di centrodestra.

Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI, ha dichiarato: "Abbiamo preparato un testo che già accoglie tutto quello che l'opposizione ha detto, se c'è altro da dire noi siamo pronti ad ascoltarlo e farcene carico" ma "non venite a dire che è una mancanza di rispetto del Parlamento e del vostro ruolo perché siamo andati obiettivamente nel massimo del rispetto del vostro ruolo, del Parlamento e di questa commissione". Il nuovo testo introduce diverse modifiche che ridisegnano la quota proposta dal centrodestra.

Una delle novità principali riguarda la soglia per far scattare il premio di maggioranza, che sale dal 40 al 42 per cento dei voti. Inoltre, il premio viene attribuito solo se la lista o la coalizione vincente arriva prima sia alla Camera che al Senato. Se i risultati nei due rami del Parlamento sono difformi o se nessuno raggiunge la soglia stabilita, il premio non verrà assegnato e i seggi saranno distribuiti in modo puramente proporzionale.

Il "Melonellum" elimina inoltre uno degli elementi centrali dello "Stabilicum": con un semplice cambiamento testuale, la maggioranza cancella qualsiasi ipotesi di ballottaggio. Il provvedimento prevede un tetto massimo di seggi raggiungibili (220 alla Camera e 130 al Senato), impedendo così di superare il 60 per cento dei seggi e garantendo che gli organi di garanzia, come la presidenza delle Camere, debbano comunque essere frutto di un accordo tra le coalizioni.

Originariamente, lo "Stabilicum" aveva istituito un ballottaggio nel caso in cui nessuna lista o coalizione avesse ottenuto la soglia minima del 40 per cento. Questo "secondo tempo" avrebbe messo di fronte i due schieramenti più votati, con in palio un premio di 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 seggi al Senato. Con il "Melonellum", una disposizione molto criticata da molti costituzionalisti viene quindi eliminata.

Un'altra modifica significativa riguarda il rafforzamento dell'obbligo di indicare il nome del candidato presidente del Consiglio al momento del deposito delle liste e dei programmi elettorali. L'inosservanza di tale obbligo comporterebbe il rischio di inammissibilità della lista stessa. Il "Melonellum" in pratica potenzia una novità già presente nello "Stabilicum". Il testo di febbraio introduceva l'obbligo per i partiti o le coalizioni di indicare il nome proposto per "l'incarico di presidente del Consiglio" quando presentano il programma elettorale.

La richiesta di specificare con chiarezza la figura che aspira a guidare il governo crea non pochi problemi al campo largo, la coalizione di centrosinistra. L'area progressista è ancora alla ricerca del nome che sfiderà Giorgia Meloni alle prossime elezioni: un duello che vede contrapporsi il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte e la segretaria del Partito democratico Elly Schlein.

La questione sollevata dal centrodestra rischia quindi di complicare le strategie elettorali e la formazione di un'alleanza unitaria nel campo del centrosinistra, che dovrà decidere se e come presentare un candidato comune a Palazzo Chigi





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