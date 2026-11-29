Il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei ha ordinato una radicale riorganizzazione del sistema di intelligence nazionale dopo gravi falle sicure.

Il leader supremo dell'Iran, Mojtaba Khamenei, ha impartito un ordine diretto per una profonda riorganizzazione del sistema di intelligence nazionale. Questa decisione strategica è stata resa nota ufficialmente dal presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, il 29 novembre 2025 a Dubai. La mossa mira a colmare le gravi lacune emerse nell'apparato di sicurezza di Teheran, che sono state evidenziate da una serie di incidenti critici verificatisi negli ultimi anni.

Ordinanza Mojtaba Khamenei riordina intelligence

Mojtaba Khamenei ha imposto un drastico riassetto istituzionale per prevenire ulteriori infiltrazioni nemiche e garantire la stabilità dello Stato. Il processo legislativo per la riforma è attualmente in fase di esame da parte del Consiglio dei Guardiani, l'organo costituzionale preposto al controllo di conformità. Il Parlamento ha sottolineato che il governo non deve ritardare la nomina di un ministro permanente una volta completata questa revisione normativa.

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Successione Esmail Khatib e vuoto potere

La crisi interna è accelerata dalla mancanza di una guida stabile dopo la morte di Esmail Khatib, l'ultimo ministro dell'intelligence nominato. Khatib è stato ucciso in un attacco israeliano il 18 marzo di quest'anno, lasciando la carica vacante senza un successore designato. Il politico di linea dura aveva lavorato nell'ufficio dell'ex leader supremo, l'ayatollah Ali Khamenei, prima di assumere la direzione dell'apparato di intelligence civile a partire dall'agosto 2021. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto di potere che il nuovo ordine di Mojtaba Khamenei intende colmare definitivamente.

Infiltrazioni israeliane e guerre recenti

Le motivazioni alla base di questa purga istituzionale sono legate alla storica penetrazione dei servizi segreti israeliani all'interno del territorio iraniano. Operazioni emblematiche includono l'assassinio del 2020 dello scienziato nucleare Mohsen Fakhrizadeh e l'uccisione del 2024 del leader di Hamas Ismail Haniyeh nella capitale Teheran. La vulnerabilità strutturale è stata ulteriormente esposta durante la guerra di dodici giorni nel giugno 2025.

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Durante quel conflitto, agenti israeliani operativi all'interno dell'Iran hanno contribuito direttamente a identificare e colpire le difese aeree, i lanciamissili e i più alti ranghi dei comandanti militari iraniani. Questi eventi hanno dimostrato che l'ex leader supremo, l'ayatollah Ali Khamenei, padre di Mojtaba Khamenei, era stato ucciso durante gli attacchi statunitensi-israeliani all'inizio della guerra in Iran, sottolineando l'urgenza di nuove misure di sicurezza.

Nuovi criteri ministeriali e procedure parlamentari

Il parlamento iraniano ha inizialmente chiesto al governo di presentare un disegno di legge sulla riorganizzazione del ministero dell'intelligence, ma i ritardi hanno spinto i legislatori ad agire direttamente. Domenica scorsa, i deputati hanno approvato le linee generali del disegno di legge e hanno iniziato a esaminare le singole disposizioni dettagliate. Le nuove regole allargano notevolmente l'elenco dei candidati idonei alla carica di ministro.

Oltre ai candidati qualificati nell'ijtihad, ovvero il ragionamento giuridico islamico indipendente, la nuova normativa consente a figure non clericali di accedere alla massima carica di sicurezza. I requisiti per questi candidati includono il possesso di una laurea magistrale, una comprovata esperienza e competenza in materie di intelligence, e almeno dieci anni di esperienza nella gestione intermedia o senior. Questa apertura riflette una strategia pragmatica per reclutare talenti tecnici oltre che religiosi.