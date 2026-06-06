Riforma medici di famiglia bloccata: tensione nella maggioranza sulle Case di comunità

Il governo Meloni si trova ad affrontare un nuovo contrasto interno alla coalizione a causa dello stop alla riforma dei medici di famiglia proposta dal ministro Schillaci. La decisione, presa dopo le critiche dei partiti di maggioranza e dei medici, mette a rischio i progetti del Pnrr legati alle Case di comunità. Il ministro della Salute,however, rimane fiducioso nel raggiungere un accordo per la modernizzazione della medicina territoriale.

Il governo Meloni affronta una nuova divisione interna alla maggioranza riguardante il dossier sanità, in particolare la riforma dei medici di famiglia che è stata bloccata.

Dopo settimane di discussioni tra il ministero della Salute, le Regioni e le categorie interessate, il progetto proposto dal ministro Orazio Schillaci è stato fermato. Questa decisione mette a rischio alcuni progetti chiave legati alle scadenze del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). I partiti della maggioranza hanno espresso dubbi sulla riforma, con il nodo centrale rappresentato dalla garanzia di medici e servizi nelle 1.715 Case di comunità.

Queste strutture, ambulatori sul territorio destinati a ridurre gli accessi al pronto soccorso, sono diventate oggetto di controversie interne al centrodestra e con le categorie mediche. L'ultima bozza prevedeva, oltre alla convenzione attuale, un canale residuo per l'assunzione diretta di medici da destinare alle Case di comunità più carenti, con orari di apertura estesi. Questa ipotesi ha suscitato forti reazioni tra i medici di famiglia, rischiando di compromettere il successo di queste strutture fondamentali per il Pnrr.

Il ministro Schillaci, tuttavia, rimane ottimista sulla possibilità di trovare un accordo, affermando che la priorità è la salute pubblica e le persone più fragili. Durante la Festa dell'Innovazione del Foglio, ha sottolineato l'importanza di una riforma verso una medicina territoriale più moderna, definendola una rivoluzione necessaria per il Servizio sanitario nazionale. Nonostante le tensioni, Schillaci crede che alla fine si troverà una soluzione nell'interesse dei cittadini





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