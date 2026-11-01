Riforma Pensioni 2027: Stop al 100% per alti redditi, risparmia 14,2 miliardi

Dal 2027 la rivalutazione pensionistica al 100% solo per assegni fino a 2.447 euro. Il governo Meloni taglia gli adeguamenti per i redditi alti con un risparmio di 14,2 miliardi.

Il disegno di legge di bilancio varato dal governo Meloni introduce una riforma significativa del sistema previdenziale italiano, destinata ad entrare in vigore a partire dal primo gennaio 2027. La misura prevede la fine della rivalutazione automatica al cento per cento delle pensioni per la maggior parte dei percettori, limitando tale vantaggio esclusivamente agli assegni più bassi. Nello specifico, il beneficio del cento per cento della rivalutazione sarà garantito solo fino a un importo pari a quattro volte il trattamento minimo Inps. Questa modifica mira a riequilibrare la spesa pubblica in un contesto di maglie strette, introducendo un meccanismo differenziato che colpirà prevalentemente i pensionati con redditi medio-alti e elevati.

Cambio Sistema Rivalutazione Pensionistica

Il meccanismo di rivalutazione serve ad adeguare gli assegni previdenziali all'aumento dei prezzi, proteggendo così il potere d'acquisto dei cittadini durante la pensione. Attualmente, la legge prevede tre diverse percentuali di adeguamento in base all'importo dell'assegno. La nuova manovra sostituisce il sistema per scaglioni con uno per fasce decrescenti. Dal 2027, la rivalutazione al cento per cento si applicherà agli assegni mensili lordi pari o inferiori a 2.447,40 euro. Per gli importi superiori, la percentuale di adeguamento verrà tagliata progressivamente, creando una scala di valori che riduce il beneficio man mano che la pensione aumenta.

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Impatto sui Redditi Medi e Alti

Chi ha una pensione mensile lorda compresa tra 2.500 e 3.000 euro vedrebbe il proprio assegno crescere di meno, subendo una perdita annua stimata di circa cento euro rispetto allo scenario precedente. Per gli assegni più elevati, pari o inferiori a cinque volte il minimo, pari a 3.059,25 euro, la rivalutazione scende all'ottantacinque per cento. Gli assegni superiori a cinque volte e inferiori a sei volte il minimo, fino a 3.671,10 euro, beneficeranno solo del cinquanta tre per cento. Questa progressiva riduzione significa che chi percepisce redditi più alti subirà un impatto finanziario maggiore, anche se non si tratta di un taglio nominale degli assegni già maturati.

Perdite per i Cespidi Oltre i Seimila Euro

La situazione diventa più critica per i pensionati con assegni che superano le otto volte il minimo, arrivando fino a dieci volte il minimo, pari a 6.118,50 euro. Per questa fascia, la rivalutazione scende al trentasette per cento. Gli assegni più elevati, oltre dieci volte il minimo, vedranno la propria rivalutazione ridotta ulteriormente, fino a raggiungere il trentadue per cento. Se l'inflazione riconosciuta ai fini della rivalutazione fosse del due per cento, una pensione che beneficia dell'adeguamento pieno aumenterebbe del due per cento. Per un assegno soggetto alla percentuale minima del trentadue per cento, l'incremento sarebbe dello zero virgola sessantaquattro per cento, con una perdita che per gli assegni da seimila euro lordi in su può arrivare fino al migliaio di euro annui.

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Risparmi per lo Stato e Conseguenze Fiscali

La stretta sulla rivalutazione delle pensioni consentirà allo Stato di risparmiare 14,2 miliardi di euro nell'arco di dieci anni, fino al 2036. La relazione tecnica allegata alla legge di bilancio quantifica in 8,5 miliardi il risparmio complessivo al netto degli effetti fiscali. Lo Stato sosterrà una minore spesa pensionistica pari a 1,476 miliardi di euro all'anno solo nel primo triennio, al lordo degli effetti fiscali. Considerando anche le minori entrate tributarie, il risparmio netto è di 885 milioni di euro. Questo differenziale dipende dal fatto che gli aumenti delle pensioni concorrono alla formazione del reddito imponibile, riducendo le imposte incassate quando gli incrementi sono più contenuti.

Protezione per le Pensioni Minime

È importante precisare che la rivalutazione piena spetta esclusivamente agli assegni fino a quattro volte il trattamento minimo Inps, ovvero fino a 2.447,40 euro. Tale beneficio si applica all'intero assegno e non solo alla parte eccedente la soglia. Nulla perderebbe chi ha una pensione mensile fino a duemila euro lordi, poiché con l'adeguamento al cento per cento dell'inflazione si avrebbero aumenti mensili di circa quarantacinque-sessanta euro. Per i pensionati interessati, l'effetto concreto sul potere d'acquisto dipenderà anche dall'andamento dei prezzi e dalle percentuali di rivalutazione applicate nei singoli anni. La misura non comporta un taglio nominale degli assegni, ma una riduzione degli aumenti riconosciuti rispetto a quelli che sarebbero spettati con una rivalutazione integrale.