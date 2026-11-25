Il Cdm approva la reintroduzione dell'elezione diretta dei presidenti provinciali. Decreto istituisce mandato quinquennale, fondo da 10 milioni annui dal 2028 e nuove regole elettorali.

Il Consiglio dei Ministri, guidato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha approvato in via definitiva la relazione sul testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Questo provvedimento sancisce la reintroduzione ufficiale dell'elezione a suffragio universale e diretto dei presidenti delle Province e dei Consigli provinciali in Italia. La decisione segna un punto di svolta storico nella struttura amministrativa del Paese, tornando a un modello di rappresentanza politica locale che era stato abolito in tempi precedenti.

Struttura Elettorale e Durata del Mandato

L'articolo 3 del testo approvato stabilisce che il presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto. La circoscrizione elettorale coincide perfettamente con il territorio provinciale, assicurando una rappresentanza geografica chiara e definita. Il mandato del presidente e del Consiglio provinciale ha una durata fissa di cinque anni, garantendo stabilità istituzionale. Il presidente della Provincia svolge il ruolo di rappresentante dell'ente, nomina, convoca e presiede la Giunta. Inoltre, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercitando le altre funzioni attribuite dallo statuto o dal testo unico vigente.

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Meccanismo di Assegnazione dei Seggi

Il sistema elettorale prevede l'elezione in un turno unico del presidente della Provincia, assegnando la vittoria al candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. La coalizione che ha espresso sostegno al candidato presidente della Provincia risultato eletto riceve almeno il 60 per cento dei seggi totali disponibili. Si prevede l'istituzione di collegi plurinominali con preferenze che devono riguardare candidati di sesso diverso. La regola è severa: in caso di mancata alternanza di genere, è prevista l'annullamento della seconda preferenza. Nel caso in cui il candidato alla carica di presidente della Provincia sia collegato a un solo gruppo di candidati, i voti conseguiti sono interamente attribuiti a quest'ultimo. Se lo stesso è collegato a più gruppi, i voti conseguiti vengono ripartiti tra i gruppi in proporzione ai voti validi conseguiti nel collegio.

Rapporti Politici e Posizioni dei Fratelli d'Italia

Nell'ambito del dibattito parlamentare e governativo, i Fratelli d'Italia, guidati da Giorgia Meloni, hanno espresso la volontà di scrivere la relazione finale sul provvedimento. Questa posizione riflette l'impegno del partito di maggioranza per ridefinire i ruoli locali. Parallelamente, sono emerse dichiarazioni riguardo a figure chiave come Giovanni Doria, definito una carta coperta di Meloni per la vicepresidenza del Csm. Doria, giurista, avvocato e cattolico sponda Opus Dei, è al centro di un dibattito politico che mescola questioni amministrative e profili personali. L'intervento di personaggi come Ciro Grillo ha ulteriormente acceso la discussione pubblica, con accuse riguardo a presinti tentativi di riportare il mondo indietro contro le conquiste sociali.

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Impatto Economico e Fondi Destinati

Per l'attuazione della delega prevista dal decreto è stato istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Questo stanziamento economico è fondamentale per garantire la sostenibilità delle nuove strutture provinciali e il corretto funzionamento dei servizi dopo il ritorno all'elezione diretta. Il provvedimento include anche l'articolo 1, che riguarda la delega al governo per la revisione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Sono previsti ulteriori interventi normativi, come la revisione della disciplina sulle funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane, e quella sulle forme associative tra enti locali.

Prossimi Passi e Controlli Amministrativi

Il decreto disciplina anche la revisione della disciplina sul regime giuridico dei segretari comunali e provinciali, nonché degli altri enti locali. Sono previste modifiche alla disciplina delle funzioni di revisione economico-finanziaria e risanamento degli enti locali, oltre alla revisione della disciplina sui controlli contabili. Questi passaggi sono essenziali per assicurare la trasparenza e l'efficienza della pubblica amministrazione locale. Il governo continuerà a monitorare l'applicazione delle nuove regole, assicurando che i principi democratici e di parità di genere siano rispettati in ogni fase del processo elettorale e amministrativo futuro.