Riforma TFR: dal silenzio-assenso al ruolo dei fondi pensione

La riforma del TFR (Trasformazione Forzata Riconvenzionale) introduce novità per i nuovi assunti e per le aziende grandi e molto grandi. Il TFR, che fino a poco tempo fa restava automaticamente in azienda, ora può essere indirizzato a un fondo pensione o lasciato in azienda per due mesi, dopo il quale verrà automaticamente indirizzato a un fondo pensione. La riforma punta a ridurre il numero di casi in cui il TFR resta fermo senza una decisione consapevole, promuovendo la cultura del risparmio e della previdenza.

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