Riforme Giustizia: Chiarire i Dubbi sul Garantismo e l'Utilizzo delle Prove

Un'analisi approfondita delle riforme giudiziarie necessarie, con particolare attenzione ai principi del garantismo, all'acquisizione delle prove e alla loro utilizzabilità, bilanciando gli interessi di imputati e persone offese.

È opinione diffusa che il sistema giudiziario necessiti urgentemente di riforme, una questione che è da tempo al centro di ogni dibattito. Tuttavia, è fondamentale chiarire senza pregiudizi i difetti che affliggono tale sistema, liberando il campo da ogni preconcetto per comprendere veramente dove sia necessario intervenire. Il principio cardine del sistema accusatorio prevede che le prove vengano formate durante il processo, davanti al giudice.

Benché questo valga per la maggior parte delle prove dichiarative, ovvero quelle che derivano da testimonianze dirette di persone informate sui fatti, che vengono ascoltate dal giudice alla presenza della controparte, non tutte le prove possono seguire questo iter. Ci sono infatti eccezioni previste da ogni ordinamento, come la morte, l'incapacità o altre circostanze imprevedibili che impediscano a un testimone di comparire in giudizio, rendendo necessario il recupero delle dichiarazioni rese in precedenza. Questo principio di formazione della prova nel contraddittorio esaurisce il suo significato profondo in queste circostanze. La maggior parte delle altre prove, pur indispensabili per accertare la verità dei fatti, non possono essere acquisite in questo modo. Intercettazioni, perquisizioni, sequestri, le indagini di polizia giudiziaria svolte sul campo con pedinamenti e osservazioni, le riprese delle telecamere, l'acquisizione di documentazione direttamente sul luogo in cui si trova, non possono ovviamente avvenire durante il dibattimento. Questi atti investigativi si svolgono prima, durante la fase delle indagini preliminari, e devono necessariamente essere condotti senza preavviso. L'idea che il garantismo, inteso come insieme di tutele per l'imputato, implichi sempre nuove e ulteriori garanzie non supportate da un'analisi concreta dei suoi contenuti, è spesso infondata. Il garantismo si fonda su due pilastri fondamentali, baluardi di civiltà giuridica: in primo luogo, il sistema deve garantire l'affidabilità delle prove utilizzate dal giudice per emettere una decisione, affinché questa sia basata sulla verità dei fatti accertati e si evitino errori giudiziari; in secondo luogo, l'imputato deve poter contare sull'assistenza di un difensore durante l'intero processo, sia in dibattimento che, quando possibile, durante le indagini preliminari, senza che ciò pregiudichi l'affidabilità della prova acquisita. Anche questo aspetto è garantito dall'attuale sistema giudiziario. L'acquisizione di prove non assunte in contraddittorio deve essere compiuta esclusivamente da pubblici ufficiali, seguendo precise modalità che devono essere verbalizzate; la falsità di tale verbale costituisce un reato grave. La presenza e la piena conoscenza di ogni fase processuale da parte del difensore sono costanti durante il dibattimento e nelle altre fasi del giudizio. L'esclusione della presenza del difensore durante le indagini preliminari è contemplata solo quando sia incompatibile con l'atto da compiere. È ovvio che non si possa avvertire preventivamente una persona di un'intercettazione, di un sequestro o di una perquisizione. Tuttavia, il difensore viene informato immediatamente dopo o, talvolta, durante l'esecuzione di tali atti, e sempre in tempo utile per poter valutare la validità e l'utilizzabilità delle prove acquisite in chiave difensiva. Nonostante ciò, molte voci sostengono la necessità di sempre nuove e ulteriori garanzie. A un'analisi più attenta, queste richieste non riguardano i due aspetti fondamentali del garantismo sopra menzionati: l'idoneità delle prove a ricostruire la verità dei fatti e la possibilità per la difesa di confutarne i risultati. L'esasperazione di questi principi, nella graduazione dei valori da considerare in un sistema processuale efficace, rischia di ledere altri interessi di pari importanza, come quelli delle persone offese da reati che ledono beni fondamentali quali la vita, l'integrità personale, il patrimonio e tutti gli altri beni giuridici protetti dalla legge penale. È dunque indispensabile ponderare attentamente i diversi valori e interessi da proteggere, che hanno pari dignità costituzionale. Purtroppo, questo bilanciamento non è sempre stato operato correttamente, talvolta conducendo a conseguenze logicamente difficili da comprendere. Ad esempio, è innegabile che le intercettazioni, di qualsiasi natura, costituiscano una lesione della riservatezza delle persone intercettate. È pertanto giusto che possano essere disposte per accertare la responsabilità in gravi reati. Ciò che invece non si comprende è perché, una volta che le intercettazioni siano state regolarmente disposte a norma di legge, giustificando il sacrificio della privacy, esse possano essere utilizzate solo come prova di determinati reati e non di altri che pure emergano nel corso delle stesse. Questo è il nodo cruciale della questione attuale





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