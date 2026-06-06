Riformismo e Massimalismo Storici e Contemporanei nella Politica Italiana

Articolo sui riformismo e massimalismo nella politica italiana, storia e attuale fase

Il riformismo e il massimalismo non sono categorie estranee alla politica italiana, anzi, storicamente hanno accompagnato e condizionato l'evoluzione della democrazia e degli stessi governi che di volta in volta hanno guidato il nostro paese.

Il riformismo ha trovato maggior spazio e consistenza nel campo delle varie coalizioni di centro sinistra rispetto ad altre formule politiche e di governo. In una fase storica come quella attuale, la questione cruciale è chi si prende carico della missione di interpretare e declinare una vera e credibile cultura riformista funzionale a un progetto politico e di governo realmente riformisti.

A dispetto delle solite prediche del sempreverde Prodi, il vero nodo politico da sciogliere non risiede nel rilancio di una prassi radicale, massimalista, estrema o, peggio ancora, di marca populista e demagogica, ma nel pieno recupero e con la declinazione concreta di una ricetta autenticamente riformista. Su questo, e non su altro, si dovrebbe discutere parlando del congedo di Pina Picierno dal Partito democratico, Coalizione che, a tutt'oggi, non si può definire tale in mancanza di una componente centrista, moderata e, appunto, di natura riformista. Il pasticcio alla Maturità ad esempio





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