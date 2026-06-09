Rifugiati birmani in Thailandia: un modello per l'Asia

Oltre 5.500 rifugiati birmani hanno trovato lavoro legale in Thailandia dopo l'allentamento delle restrizioni, offrendo un esempio regionale. L'UNHCR loda l'iniziativa come modello per altri paesi asiatici.

Più di 5.500 rifugiati provenienti dalla Birmania che vivono nei campi lungo il confine con la Thailandia hanno trovato lavoro da quando Bangkok ha allentato le restrizioni all'occupazione lo scorso anno.

Questo approccio offre un esempio regionale, ha dichiarato a Reuters un alto funzionario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il provvedimento è stato adottato in risposta a un forte calo dei finanziamenti umanitari globali, in parte dovuto ai tagli agli aiuti esteri decisi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e alla crescente carenza di manodopera in Thailandia, aggravata dagli scontri armati con la Cambogia.

Di conseguenza, la Thailandia ha permesso a circa 80.000 rifugiati birmani di lavorare legalmente, un cambiamento politico significativo per una popolazione che ha vissuto per decenni dipendente dagli aiuti umanitari in nove rifugi lungo il confine condiviso. Raouf Mazou, assistente dell'Alto commissario dell'UNHCR per le operazioni, ha affermato che gli sforzi della Thailandia potrebbero diventare un modello per altri paesi del sud-est asiatico alle prese con il problema degli sfollamenti prolungati.

L'approccio potrebbe offrire lezioni a paesi come il Bangladesh e la Malesia, che ospitano grandi popolazioni di rifugiati, mostrando come questi possano contribuire all'economia pur rimanendo sotto le protezioni legali e la supervisione del governo. Dal lancio del programma in ottobre, le autorità thailandesi hanno collaborato con i datori di lavoro per garantire che i lavoratori rifugiati ricevano tutele legali, copertura sanitaria e almeno il salario minimo, ha detto Mazou.

Come parte dell'iniziativa, i rifugiati stanno ricevendo carte d'identità speciali per aprire conti bancari, ottenere carte SIM per cellulari e verificare il loro status legale, passi che secondo Mazou sono fondamentali per l'integrazione nell'economia formale della Thailandia. I funzionari delle Nazioni Unite stimano che, in base alle tendenze attuali, tra i 10.000 e i 20.000 rifugiati potranno trovare lavoro nel corso del prossimo anno, anche se il ritmo di espansione dipende dai processi amministrativi e dall'accesso pratico ai posti di lavoro.

I rifugiati devono ancora affrontare sfide come le restrizioni alla libertà di movimento e la necessità di adattarsi alla vita dopo decenni trascorsi dipendenti dagli aiuti nei campi, ha aggiunto Mazou. L'autosufficienza prepara le persone a far parte del paese da cui provengono, aiuta se vengono reinsediati altrove o li aiuta a integrarsi dove si trovano, ha concluso.

Questa iniziativa thailandese non solo fornisce opportunità economiche ai rifugiati, ma potrebbe anche servire da modello per altre nazioni asiatiche che cercano soluzioni sostenibili per le popolazioni sfollate di lunga data





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