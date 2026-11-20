Innocenta Gianola trasforma la dimora di famiglia a Noceno in un ritiro senza bar, promuovendo turismo lento e memoria storica dal 2025.

Innocenta Gianola, ex infermiera domiciliare, ha abbandonato la professione in Svizzera per dedicarsi alla rinascita di un patrimonio familiare a Noceno, frazione del Comune di Vendrogno sul Lago di Como. Nel luglio 2025 ha trasformato la casa dei suoi avi, un tempo osteria attiva, in un rifugio immerso nella natura che privilegia il silenzio rispetto all'ospitalità commerciale. Il progetto, nato da un profondo senso di gratitudine verso la nonna e dalla volontà di custodire la memoria di cinque generazioni, offre un'esperienza di turismo autentico lontana dai circuiti tradizionali.

Trasformazione edilizia e filosofia del silenzio

La decisione di Innocenta Gianola di aprire le porte della struttura nel luglio 2025 rappresenta una scelta radicale contro il turismo di massa. Il rifugio si distingue per l'assenza totale di bar e locali notturni, sostituendo il rumore con la presenza esclusiva di boschi di castagno e cieli stellati. Questo approccio mira a restituire valore al silenzio e alla natura, rispondendo al bisogno dei visitatori di recuperare spazi intimi e contemplativi.

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Per raggiungere la dimora, i ospiti lasciano l'auto nel parcheggio e percorrono circa duecento metri lungo un antico vicolo acciottolato. Questa distanza intenzionale e la necessità di utilizzare una cariola per portare le provviste sono concepite come elementi che favoriscono la disconnessione dalla vita frenetica urbana. Innocenta Gianola sottolinea come queste piccole incomodità permettano di ritrovare un ritmo più umano e rispettoso dell'ambiente circostante.

Radici storiche e influenza svizzera

Le radici dell'accoglienza nella famiglia di Innocenta Gianola affondano nel passato attraverso Carlo Rusconi, capostipite della dinastia dei Carlin e notaio a Como. Egli avviò proprio a Noceno una piccola osteria, inserendosi in un borgo che, pur contando meno di duecento abitanti, era dotato di scuola, casa parrocchiale, teatro e cimitero con lapidi settecentesche. Le zie di Innocenta, oggi ottantenni, ricordano le visite di figure storiche come il cardinale Schuster e il futuro papa Montini, testimoniando l'importanza sociale del luogo.

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L'ispirazione per questo progetto è legata anche all'esperienza professionale di Innocenta Gianola in Svizzera, dove ha lavorato per dieci anni come infermiera domiciliare nella Valle di Muggio. Qui ha osservato come il sostegno alle attività locali contribuisca a mantenere vitali i piccoli centri. Questa visione ha guidato la ristrutturazione della casa del 2014 e la successiva apertura agli ospiti, con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento causato dall'industrializzazione e dallo spostamento verso le aree industriali del lago.

Impatto culturale e promozione del territorio

Dall'inaugurazione nel 2025, il rifugio ha accolto visitatori internazionali, inclusi una famiglia mongola di nove persone e gruppi provenienti dalla California e dall'Albania. Innocenta Gianola promuove un turismo lento che valorizza il territorio attraverso itinerari specifici come l'Anello del Monte Muggio, un percorso di quindici-venti chilometri tra pinete, faggete e praterie. D'estate, i visitatori possono raggiungere gli alpeggi per osservare la produzione di formaggi caprini e la monticazione, pratiche ancora vive nella zona.

Il progetto di Innocenta Gianola si integra in una rete di sostenibilità locale, collaborando con giovani imprenditori che hanno recuperato un'azienda agricola di famiglia per offrire prodotti a chilometro zero. Questa strategia mira a sostenere le attività di prossimità senza snaturare il paesaggio. Il riconoscimento ricevuto nel 2026 conferma la validità di un modello ospitalità che unisce memoria storica, rispetto ambientale e connessione umana profonda.