Riku-Ryu, i campioni olimpici giapponesi di pattinaggio a coppie, annunciano il ritiro

La popolare coppia giapponese di pattinaggio artistico su ghiaccio, Riku Miura e Ryuichi Kihara, noti come 'Riku-Ryu', ha ufficializzato il suo ritiro dalle competizioni agonistiche al termine della stagione in corso. Dopo aver conquistato la prima medaglia olimpica del Giappone nel pattinaggio a coppie e numerosi titoli mondiali, i due atleti intendono dedicarsi alla promozione della disciplina in patria.

Riku Miura e Ryuichi Kihara , la celebre coppia giapponese di pattinaggio artistico su ghiaccio, conosciuta affettuosamente come ' Riku-Ryu ', ha ufficialmente annunciato il ritiro dalle competizioni agonistiche al termine della stagione sportiva in corso. La notizia, che ha sorpreso molti appassionati in Giappone e nel mondo, segna la fine di un'era per uno dei sodalizi più amati e di successo del pattinaggio a coppie.

I due atleti, che hanno scritto pagine indelebili nella storia dello sport giapponese, avevano raggiunto l'apice della loro carriera lo scorso febbraio conquistando la prima medaglia olimpica del Giappone nel pattinaggio a coppie sul ghiaccio, un traguardo storico che li ha proiettati nell'olimpo degli sportivi nipponici. La loro performance alle Olimpiadi è stata memorabile: dopo una rimonta mozzafiato dallo sesto posto nella prova del programma corto, sono riusciti a salire sul gradino più alto del podio, dimostrando una determinazione e una grinta eccezionali. "Anche se chiudiamo la nostra carriera agonistica, sentiamo di aver dato tutto, senza rimpianti", hanno comunicato Miura e Kihara congiuntamente attraverso i loro canali social media, nel formalizzare la decisione di appendere i pattini al chiodo per quanto riguarda le competizioni. La coppia ha poi voluto rassicurare i propri fan, sottolineando che questo non rappresenta un addio definitivo al mondo del pattinaggio. Hanno infatti precisato che continueranno ad affrontare nuove sfide, con l'obiettivo di promuovere e avvicinare sempre più appassionati giapponesi alla disciplina del pattinaggio a coppie. "Vi saremmo grati se continuaste a seguirci con affetto. Grazie di cuore per il sostegno in tutti questi anni", hanno aggiunto, esprimendo profonda gratitudine per il supporto ricevuto nel corso della loro carriera. Riku Miura, originaria della prefettura di Hyogo, situata nella regione occidentale del Giappone, e Ryuichi Kihara, nativo della prefettura di Aichi, nel cuore del paese, hanno iniziato la loro collaborazione nel 2019. Successivamente, per affinare la loro tecnica e competere ai massimi livelli, hanno intrapreso un percorso di allenamento all'estero, concentrandosi principalmente in Canada, patria di molti dei migliori allenatori e pattinatori del mondo. Il loro cammino sportivo è stato costellato di successi e riconoscimenti. Dopo aver ottenuto un settimo posto alle Olimpiadi di Pechino 2022, hanno celebrato il loro primo titolo mondiale nel 2023, un'altra pietra miliare. La loro costante crescita è stata confermata dall'argento conquistato ai Mondiali del 2024, seguito dalla riconquista del titolo iridato nel 2025, consolidando così il loro status di eccellenze nel panorama mondiale del pattinaggio artistico su ghiaccio. La loro eredità non si limiterà ai risultati sul ghiaccio, ma continuerà a vivere attraverso il loro impegno nella promozione dello sport in Giappone. La loro decisione di ritirarsi dalle competizioni segna la fine di un capitolo importante, ma apre la strada a nuove avventure nel mondo del pattinaggio





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