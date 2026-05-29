Rilasciati 64 cittadini cinesi nelle Filippine per mancanza di prove

64 cittadini cinesi detenuti nelle Filippine sono stati rilasciati dopo che il dipartimento di giustizia filippino ha stabilito che non c'erano prove sufficienti per le accuse che dovevano affrontare. Le accuse includevano violazioni della legge locale sulla sicurezza nucleare e delle leggi sull'immigrazione e sul lavoro.

64 cittadini cinesi detenuti nelle Filippine sono stati rilasciati dopo che il dipartimento di giustizia filippino ha stabilito che non c'erano prove sufficienti per le accuse che dovevano affrontare.

Le accuse includevano violazioni della legge locale sulla sicurezza nucleare e delle leggi sull'immigrazione e sul lavoro. I cittadini cinesi, che lavoravano in un impianto siderurgico nella provincia di Misamis Oriental, erano stati arrestati il 15 maggio. L'ambasciata cinese ha anche detto di aver presentato ripetute e severe rimostranze





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