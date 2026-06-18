Rilasciato Salah Sarsour, leader musulmano palestinese-americano detenuto da ICE

Un giudice federale ha ordinato il rilascio di Salah Sarsour, presidente della Islamic Society di Milwaukee, detenuto dall'ICE, riconoscendo una sostanziale denuncia di ritorsione per la sua attivismo pro-palestinese. Il caso evidenzia le tensioni tra libertà di espressione e misure di sicurezza nazionale nell'amministrazione Trump.

Il presidente della Società Islamica di Milwaukee, Salah Sarsour , un palestinese-americano arrestato a marzo dall'Ufficio Immigrazione e Dogana degli Stati Uniti (ICE), è stato rilasciato giovedì in seguito a un'ordinanza emessa da un giudice federale.

Il rilascio segue una decisione del giudice della Corte Distrettuale degli Stati Uniti James Patrick Hanlon, nominato dal presidente Donald Trump, che ha riconosciuto una "sostanziale" denuncia di ritorsione ai sensi del Primo Emendamento, sollevata da Sarsour, che potrebbe rendere illegale la sua detenzione. Sarsour, 53 anni, è un residente permanente legale che vive negli Stati Uniti da oltre trent'anni ed è cresciuto in Cisgiordania, sotto occupazione israeliana.

La moschea, la più grande del Wisconsin, aveva sostenuto che egli fosse stato preso di mira a causa delle sue origini palestinesi e musulmane e del suo attivismo a favore dei diritti dei palestinesi. Dopo il rilascio, Sarsour ha dichiarato: "Non smetterò mai di parlare a nome della Palestina e dell'umanità, ovunque mi trovi. Sono così sollevato di essere con la mia famiglia".

Il suo team legale ha riferito che, durante la detenzione, Sarsour, che soffre di diabete di tipo 2, ha perso più di 30 libbre. Non ha precedenti penali negli Stati Uniti, ma da adolescente è stato condannato da un tribunale militare israeliano. L'organizzazione israeliana per i diritti umani B'Tselem afferma che i tribunali militari in Cisgiordania, dove i palestinesi vengono processati, hanno un tasso di condanne del 96% e una storia di estorsione di confessioni tramite tortura.

Il Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS), di cui fa parte l'ICE, ha giustificato la detenzione citando la precedente condanna di Sarsour per aver lanciato bombe Molotov contro le abitazioni delle forze armate israeliane, affermando: "Il Primo Emendamento non garantisce il diritto di finanziare organizzazioni terroristiche e di mentire nei moduli di immigrazione". Sarsour ha negato di sostenere gli estremisti. Il giudice ha stabilito che Sarsour debba rimanere nel Wisconsin, ma il procedimento a suo carico prosegue.

Il caso è avvenuto in un contesto di stretta dell'amministrazione Trump contro le voci pro-palestinesi, che include tentativi di deportare manifestanti stranieri, minacce di tagliare i finanziamenti alle università dove si tengono proteste e lo screening dei commenti online degli immigrati. Queste misure hanno affrontato ostacoli giudiziari. Trump definisce antisemite le voci pro-palestinesi e afferma che sostengono gli estremisti.

I difensori, inclusi alcuni gruppi ebraici, sostengono che il governo confonda erroneamente la critica alle azioni di Israele a Gaza con l'antisemitismo e l'attivismo per i diritti dei palestinesi con il sostegno all'estremismo. La sentenza è stata accolta positivamente dal Council on American-Islamic Relations, tra i gruppi che avevano chiesto il rilascio di Sarsour





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