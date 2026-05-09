Rimbalzo in panchina: secondo le stime della redazione, Allegri e Conte DPR:

Un'analisi di Niccolò Ceccarini sulla prossima panchina in Serie A, che potrebbe portare alla výměna di coach come Massimiliano Allegri, Antonio Conte o Andrea Stramaccioni. Inoltre, vengono elencati altri allenatori che potrebbero emergere come possibili esecutivi in caso di cambio di ruolo.

In un contenuto editoriale, Niccolò Ceccarini, esperto di calcio romano della testata giornalistica Il Sole 24 Ore, fornisce una panoramica sui possibili cambiamenti di panchina per la stagione calcistica 2021-2022.

Secondo le stime della redazione, Massimiliano Allegri e Antonio Conte sono in cima alla lista dei possibili esecuzioni. Il tecnico piemontese potrebbe essere sostituito da Andrea Stramaccioni, mentre l'allenatore romano, I Mattia Italiano, potrebbe essere lasciato in panchina. Infine, Sergio Conceiçao potrebbe emergere come possibile successore di Simone Inzaghi. Stando alle stime della redazione, all'incirca 10 coach, tra cui Claudio Ranieri e Lauro Ventura, sarebbero pronti a cambiare ruolo.

Nell'ultimo periodo, la società è stata influenzata da rumor di un possibile arrivo di Gennaro Gattuso al timone della piazza. In merito alla panchina, Niccolò Ceccarini ha dichiarato di ‘non aver ricevuto segnali’ riguardo ai prossimi cambi e chiede di seguire le prossime settimane per monitorare lo sviluppo dell'argomento





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Pannella Cambia Di Panchina Serie A Coach

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