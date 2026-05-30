Rimborsi per i pedaggi autostradali in caso di blocco del traffico o ritardi da cantieri

A partire dal 1° giugno 2026, gli automobilisti italiani potranno ottenere rimborsi per i pedaggi autostradali in caso di blocco del traffico o ritardi legati ai cantieri. Questa nuova misura garantirà un ristoro diretto ai conducenti che incontrano disagi durante gli spostamenti.

A partire dal 1° giugno 2026, gli automobilisti italiani potranno ottenere rimborsi per i pedaggi autostradali in caso di blocco del traffico o ritardi legati ai cantieri.

Questa nuova misura, introdotta dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, garantirà un ristoro diretto ai conducenti che incontrano disagi durante gli spostamenti. Nella prima fase, i rimborsi per i ritardi da cantieri riguarderanno solo le tratte gestite dallo stesso concessionario, mentre quelli per le tratte gestite da più concessionari scatteranno dal 1° dicembre.

Per i percorsi inferiori ai 30 km, il diritto al rimborso è indipendente dal ritardo; per quelli tra i 30 e i 50 km, il rimborso si attiva se il ritardo supera i 10 minuti; per i percorsi superiori ai 50 km, il ritardo dovrà essere di almeno 15 minuti. L'entità dei rimborsi viene calcolata sulla base dei coefficienti stabiliti dall'Autorità e tiene conto di una componente relativa all'impatto dei cantieri presenti sul percorso effettuato dall'utente, oltre a una componente incrementale calcolata in funzione dello scostamento orario generato dai disagi presenti sullo stesso tragitto.

Tuttavia, esistono alcune eccezioni che fanno venir meno il diritto al rimborso, come i cantieri emergenziali e i cantieri mobili in un primo periodo di applicazione delle misure. I rimborsi sopra i 10 centesimi saranno accreditati ed erogati a partire dalla somma complessiva di 1 euro.

Il rimborso sarà pari al 50% del pedaggio in caso di blocco del traffico tra i 60 e i 119 minuti; del 75% per blocchi di durata compresa tra i 120 e i 179 minuti; del 100% in caso di blocco superiore ai 180 minuti. Gli automobilisti che dispongono di un abbonamento avranno la possibilità di recedere dai contratti se i lavori stradali diminuiscono la fruibilità del percorso abituale e ottenere la restituzione della parte di abbonamento non goduta.

Il concessionario deve garantire più canali per l'invio della richiesta di rimborso, tra i quali almeno una specifica sezione del sito web, nonché un numero telefonico o punti fisici di assistenza per la consegna o l'invio della stessa. Entro 20 giorni dalla richiesta, il concessionario comunica il rigetto motivato, o l'accoglimento della stessa, e l'importo da erogare a titolo di rimborso.

L'aspetto più critico di tale rivoluzione riguarda la possibilità per le società autostradali di recuperare interamente la spesa per i rimborsi concessi aumentando le tariffe dei pedaggi





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