Rimini ospita il congresso nazionale di Cardiologia Anmco

Oltre 4000 cardiologi si incontrano a Rimini per discutere le ultime novità in prevenzione, cura e ricerca cardiovascolare. Il congresso si concentra sul tema 'Add Years to Life and Life to Years', promuovendo l’innovazione e il miglioramento della qualità della vita dei pazienti.

Oltre 4000 cardiologi ospedalieri si riuniranno a Rimini dal 7 al 9 maggio per il congresso nazionale di Cardiologia dell’ Anmco , Associazione nazionale medici cardiologi. Questo evento, con una storia di oltre 50 anni, è un punto di riferimento cruciale per la cardiologia clinica italiana.

Durante i tre giorni, verranno presentate le ultime novità cliniche, scientifiche e organizzative sviluppate nelle cardiologie del paese, offrendo un’opportunità unica di aggiornamento e confronto professionale. Il tema centrale del congresso di quest’anno è 'Add Years to Life and Life to Years', un invito a tradurre la ricerca avanzata in soluzioni cliniche concrete per migliorare sia la longevità che la qualità della vita dei pazienti.

Il congresso si propone come un momento di apertura verso le sfide della cardiologia moderna, concentrandosi sull’ottimizzazione dei percorsi diagnostici e sull’esplorazione di nuove opzioni terapeutiche, sia farmacologiche che non farmacologiche, sempre basate su evidenze scientifiche e orientate all’innovazione. Un’intera sezione del programma sarà dedicata all’International Version Congress, con sessioni in lingua inglese tenute da esperti internazionali, in collaborazione con importanti società scientifiche come l’American Heart Association, l’American College of Cardiology e la Società Europea di Cardiologia.

Sarà inoltre disponibile una modalità di partecipazione online tramite la piattaforma digital.anmco.it, integrata negli ultimi anni come parte essenziale del congresso. Un’innovazione significativa sarà l’introduzione del sistema Ai Anmco Intelligence, un co-moderatore virtuale progettato per stimolare il dibattito scientifico attraverso domande e spunti di discussione in tempo reale. Secondo Massimo Grimaldi, presidente Anmco, il congresso rappresenta un’occasione fondamentale per la crescita professionale e il miglioramento delle cure offerte ai pazienti.

L’obiettivo è duplice: garantire le migliori terapie possibili e, allo stesso tempo, concentrarsi sulla prevenzione e sulla promozione di stili di vita sani per migliorare la qualità e la durata della vita degli italiani. Durante l’evento, verranno presentate le prime Raccomandazioni sulla Buona Pratica Clinico-Assistenziale sulle sindromi coronariche acute, sviluppate su richiesta dell’Istituto Superiore di Sanità, e i risultati di studi clinici su temi cruciali come l’infarto e lo scompenso.

Particolare attenzione sarà rivolta ai giovani cardiologi, con programmi di formazione teorica e pratica, opportunità di ricerca e un coinvolgimento attivo nelle attività dell’associazione. Anmco si impegna a sostenere la ricerca, diffondere la cultura cardiologica e rafforzare la leadership della cardiologia ospedaliera all’interno del Servizio Sanitario Nazionale





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