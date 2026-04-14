Rimpasto ai vertici di Leonardo: Cingolani sostituito da Mariani, nuove nomine nelle società partecipate

Il governo italiano ha deciso di sostituire Roberto Cingolani alla guida di Leonardo, la principale azienda italiana nel settore della difesa. Contestualmente, sono stati rinnovati i vertici di Eni, Enel e Enav. Le nomine riflettono un riassetto strategico e la volontà del governo di mantenere il controllo sulle aziende strategiche.

Il governo italiano ha ufficialmente deliberato la sostituzione di Roberto Cingolani , ex amministratore delegato, al vertice di Leonardo S.p.A., la principale azienda italiana nel settore della difesa e aerospaziale, partecipata al 30% dal Ministero dell' Economia e delle Finanze. La decisione, comunicata giovedì con il deposito delle liste dei nuovi consigli di amministrazione, segna un cambiamento significativo nella gestione di una società strategica, soprattutto in un contesto internazionale caratterizzato da instabilità geopolitica e da crescenti necessità di sicurezza e difesa.

Cingolani, fisico e stimato manager con un passato anche da Ministro della Transizione Ecologica nel governo Draghi, era stato nominato amministratore delegato nel 2023. La sua gestione, tuttavia, negli ultimi tempi ha incontrato crescenti divergenze all'interno del governo, portando a una perdita di supporto politico e a una conseguente flessione del valore delle azioni Leonardo in borsa. La decisione di sostituirlo è stata quindi vista come un segnale di cambiamento nella strategia e nelle priorità dell'azienda, con implicazioni che vanno oltre la semplice nomina di un nuovo dirigente.

Il sostituto designato per il ruolo di amministratore delegato è Lorenzo Mariani, figura con una solida esperienza nel settore, precedentemente dirigente di Leonardo e attualmente manager di MBDA, un'azienda di missili in cui Leonardo detiene una partecipazione. La scelta di Mariani riflette la volontà del governo di nominare un manager con una profonda conoscenza dell'industria della difesa e con una rete di contatti consolidata.

La decisione di rimuovere Cingolani è stata motivata da diverse ragioni. Nonostante l'iniziale sostegno alla sua nomina, alcune figure chiave del governo, tra cui i ministri della Difesa e dell'Economia, avevano espresso riserve sulla sua competenza in ambito politico-diplomatico, ritenendo che la sua mancanza di esperienza in questi settori potesse rappresentare un ostacolo per la gestione di un'azienda che opera nel mercato internazionale delle armi. Inoltre, vi sono state divergenze sulla gestione aziendale, con Cingolani accusato di non allinearsi completamente alle direttive governative e di favorire i propri collaboratori. Un altro fattore di discordia è stata la sua enfasi sui progetti di difesa comune europea, che prevedevano una maggiore autonomia dell'industria militare europea dagli Stati Uniti, una posizione che potrebbe non aver trovato consenso in tutti gli ambienti politici. Anche alcune decisioni di Cingolani, come la riduzione dei finanziamenti alla Fondazione Leonardo e ai progetti di Med-Or, hanno suscitato malcontento in alcuni settori politici, contribuendo alla sua perdita di fiducia.

Parallelamente alla nomina di Mariani, il governo ha proceduto a un rimpasto più ampio nei vertici delle società partecipate. Stefano Pontecorvo, attuale presidente di Leonardo, sarà sostituito da Francesco Macrì, manager con esperienza nel consiglio di amministrazione dell'azienda. Per quanto riguarda le altre società, sono stati confermati Claudio Descalzi come amministratore delegato di Eni e Paolo Scaroni come presidente di Enel. Giuseppina Di Foggia è stata nominata presidente di Eni, mentre Flavio Cattaneo è stato confermato amministratore delegato di Enel. Sandro Pappalardo e Igor de Biasio sono stati indicati rispettivamente come presidente e amministratore delegato di Enav.

Queste nomine, che saranno ratificate dalle assemblee degli azionisti nelle prossime settimane, riflettono la volontà del governo di mantenere una forte influenza sulle principali aziende strategiche del paese, in particolare in settori chiave come l'energia, la difesa e le infrastrutture. Le modifiche ai vertici di queste società indicano un riassetto strategico che si riflette nella scelta di manager con differenti background ed expertise. Il governo, attraverso queste nomine, mira a rafforzare il controllo statale e a garantire che le società partecipate siano allineate con le priorità politiche ed economiche del paese.





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