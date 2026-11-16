Austria, Danimarca, Germania, Grecia e Paesi Bassi firmano l'accordo per aprire in Ruanda entro il 2027 il primo centro europeo di rimpatrio per contrastare i trafficanti.

Vienna ospita la firma storica di un accordo che segna un punto di svolta nelle politiche migratorie europee. Austria, Danimarca, Germania, Grecia e Paesi Bassi hanno ufficializzato l'intesa con il Ruanda per aprire entro il 2027 il primo centro di rimpatrio dell'Unione situato fuori dai confini comunitari. Questo progetto pilota mira a trasferire persone sprovviste del diritto di soggiorno che non possono essere rimpatriate nei loro Paesi d'origine verso un Paese terzo.

Strategia di deterrenza contro i trafficanti

Il cancelliere austriaco Christian Stocker ha definito questo accordo un cambiamento di paradigma davvero storico. L'obiettivo dichiarato dai cinque governi è sottrarre ai trafficanti di esseri umani la base del loro business disumano alleggerendo i sistemi di accoglienza sotto pressione. Se chi non ha diritto di soggiorno non può essere allontanato, sostiene Stocker, l'intero sistema di asilo viene svuotato di senso.

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La premier danese Mette Frederiksen, che lavora a questa ipotesi da otto o nove anni, ha parlato di una svolta per riprendere il controllo dei confini europei. Il progetto vuole spezzare il modello economico dei trafficanti e costruire un sistema migratorio più ordinato e sostenibile. Frederiksen ha rivendicato la collaborazione con una larga maggioranza di Paesi europei e, in particolare, con l'Italia.

Struttura operativa e condizioni di vita

La struttura dovrebbe ospitare inizialmente un centinaio di persone senza alcun tetto fisso per il futuro. I promotori assicurano che non si tratti di un carcere, né di strutture con sbarre o filo spinato. Gli ospiti potranno uscire, cercare lavoro e provare a ricostruirsi una vita in Ruanda con un permesso di soggiorno, anche se la durata della permanenza non è ancora chiara.

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A finirci saranno uomini e donne, minori esclusi, senza distinzione di nazionalità. Saranno destinatari di un ordine di rimpatrio che rifiutano di tornare nel Paese d'origine. Una volta consegnati i migranti alle autorità ruandesi, per l'Europa la procedura di rimpatrio sarà considerata conclusa.

Finanziamento e ruolo di Bruxelles

Bruxelles ha dato la sua benedizione all'iniziativa, lasciando aperta anche la porta ai finanziamenti europei. Per ora, ha chiarito la Commissione, il conto tocca ai cinque governi membri che hanno firmato l'accordo. Tuttavia, l'Ue non esclude di mettere mano al portafoglio e contribuire a pagare alcune delle misure di accompagnamento collegate agli hub.

Questa disponibilità è ancora tutta da verificare, ma politicamente significativa. Bruxelles non si limita a promuovere l'operazione, ma potrebbe anche finanziarla direttamente. La partecipazione della Commissione suggerisce una volontà di sostenere un modello che mira a centralizzare la gestione dei rimpatri in sedi extracomunitarie.

Controversie legali e costi economici

Le organizzazioni umanitarie temono che, una volta usciti dall'Europa, i migranti si ritrovino in un Paese dove i loro diritti saranno più difficili da tutelare. Nel 2023 la Corte Suprema britannica ha bocciato un piano simile proprio perché non escludeva il rischio di rispediti in Paesi non sicuri. Il principio di non-refoulement impone di escludere qualsiasi rischio individuale di persecuzione o trattamento inumano.

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Anche nella maggioranza tedesca ci sono voci critiche. Il deputato Sebastian Fiedler ha messo sul tavolo i 20 milioni di euro destinati alla cooperazione migratoria internazionale. Giudica una spesa simile sproporzionata rispetto ai circa 40 trasferimenti ipotizzati per la Germania. Resta da capire quanto costerà e quanto sarà realmente efficace questa nuova strategia di deterrenza.