Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri del Sud Sudan annuncia la partenza di Thanh Tuan Phan, deportato dagli USA verso Juba nell'ambito del programma Trump, ora rientrato in Vietnam dopo un anno di permanenza forzata.

Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri del Sud Sudan , Agok Anyar Madut, ha tenuto una conferenza stampa all'aeroporto internazionale di Juba il 19 giugno 2026 per annunciare la partenza di Thanh Tuan Phan, cittadino vietnamita rimpatriato dopo quasi un anno di permanenza forzata nella capitale sudanese.

Phan era stato deportato dagli Stati Uniti nell'ambito di un programma di espulsione avviato dall'amministrazione Trump, concepito per trasferire migranti con precedenti penali in paesi terzi che avessero accettato di accoglierli. Il caso di Phan è emerso alla luce di un più ampio meccanismo che ha portato almeno otto individui dagli Stati Uniti al Sud Sudan, suscitando critiche da parte di organizzazioni per i diritti umani che hanno denunciato la mancanza di garanzie di sicurezza e di rispetto dei diritti dei detenuti.

Durante la conferenza, Anyan ha sottolineato che il rimpatrio è stato organizzato in stretta collaborazione con le autorità vietnamite, garantendo che il viaggio fosse sicuro e che Phan potesse riunirsi con la sua famiglia dopo una lunga separazione. Il portavoce ha inoltre ricordato che lo scorso anno il Sud Sudan aveva già accolto un cittadino messicano, anch'egli rimpatriato in seguito a una decisione del governo americano.

Queste operazioni hanno evidenziato come il Sud Sudan, pur essendo un paese in via di ricostruzione post-conflitto, sia stato utilizzato come destinazione finale per i trasferimenti forzati di migranti, sollevando interrogativi sulla capacità dello Stato sudsudanese di gestire questi flussi umanitari in maniera adeguata. Phan, invece di parlare dei dettagli delle sue condanne, ha espresso la sua gioia nel poter finalmente tornare in Vietnam e rivedere i familiari.

Ha raccontato di aver trascorso 25 anni in carcere negli Stati Uniti, senza fornire ulteriori informazioni sui reati contestati. La sua dichiarazione è stata accolta con empatia dai giornalisti presenti, che hanno chiesto maggiori chiarimenti sulla procedura di trasferimento e sulle condizioni di detenzione dei migranti sotto il programma di deportazione statunitense.

Le autorità sudsudane hanno ribadito la loro intenzione di mantenere stretti canali diplomatici con gli Stati Uniti e il Vietnam per garantire che simili operazioni vengano gestite con trasparenza e nel rispetto dei diritti umani, mentre gli osservatori internazionali continuano a monitorare l'evoluzione di queste politiche migratorie aggressive





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