Rinascita della Basilica dei Santi Pietro e Paolo: un patto tra pubblico e privato per l'Eur

Al via il progetto di restauro per la Basilica dell'Eur grazie a una donazione privata di 100mila euro e alla collaborazione attiva tra le istituzioni del Municipio IX e il settore imprenditoriale.

La Basilica dei Santi Pietro e Paolo, autentico cuore pulsante e simbolo architettonico del quartiere Eur di Roma, si appresta a vivere una stagione di rinascita senza precedenti. Questo monumento, che domina lo skyline del Municipio IX ed è profondamente radicato nell'identità del quadrante sud della capitale, sarà protagonista di un articolato intervento di restauro e valorizzazione, reso possibile da una sinergia virtuosa tra le istituzioni locali e l'iniziativa privata.

Il progetto di recupero ha mosso i suoi primi passi ufficiali durante un incontro istituzionale tenutosi presso la sede del Municipio IX in via Ignazio Silone, alla presenza della presidente Titti Di Salvo, del vicepresidente Augusto Gregori e di altri esponenti della giunta municipale, i quali hanno accolto con entusiasmo l'impegno concreto dimostrato dall'imprenditore edile Massimo Maurizi. Il cuore dell'operazione risiede in una donazione liberale di 100mila euro, a cui si aggiunge la messa a disposizione gratuita delle competenze tecniche necessarie per la redazione dei progetti architettonici ed esecutivi. Questo contributo rappresenta il catalizzatore di un più ampio percorso di rigenerazione urbana e culturale, volto a preservare un bene che non è soltanto un edificio di culto, ma un pilastro della memoria storica dell'Eur. Durante l'evento, la presidente Titti Di Salvo ha sottolineato l'importanza cruciale di costruire una rete solidale che unisca cittadini, istituzioni e aziende in un obiettivo comune. La chiamata alla mobilitazione lanciata dalla minisindaca mira a coinvolgere l'intera comunità, affinché il gesto del singolo diventi il punto di partenza per una serie di azioni collettive finalizzate alla tutela del patrimonio artistico locale, definendo un nuovo modello di collaborazione civica dove il pubblico e il privato dialogano per il bene comune. L'intervento ha riscosso il plauso unanime degli amministratori presenti, i quali hanno rimarcato il valore etico di una scelta imprenditoriale che guarda oltre il profitto per concentrarsi sul lascito alle generazioni future. Il vicepresidente Augusto Gregori ha evidenziato come il recupero della Basilica sia un atto di responsabilità civile, capace di accendere una luce di speranza e partecipazione, stimolando altre imprese e professionisti a seguire l'esempio. In questo contesto, le parole di Padre Luca Atzeni hanno dato voce alla dimensione spirituale e storica del progetto: ridare luce alla basilica non significa soltanto effettuare lavori di manutenzione, ma restituire alla comunità un pezzo fondamentale della propria storia. Questo impegno condiviso, che coniuga sapientemente il rispetto per la memoria del passato con una visione lungimirante del territorio, si prepara a restituire agli abitanti del IX Municipio e ai visitatori una basilica non solo restaurata, ma capace di essere nuovamente il faro identitario che ha sempre rappresentato per la città di Roma





ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Basilica Santi Pietro E Paolo Eur Municipio IX Restauro Riqualificazione Urbana

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L'Inter fa già festa con il regalo dei rivali e la rinascita di 2 bigNel momento più delicato della stagione sono tornati a brillare Thuram e Barella

Read more »

Coventry City: Il Ritorno in Premier League Dopo 25 Anni, una Storia di Resilienza e RinascitaIl Coventry City torna nella massima serie del calcio inglese dopo un quarto di secolo, coronando un percorso di risalita segnato da crisi finanziarie, traslochi forzati e la tenacia del tecnico Frank Lampard.

Read more »

Lasciato a tre mesi in un sacchetto chiuso ora vive felice: rinascita di Lucky, il cane che ce l’ha fattaSegui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Non perderti le migliori notizie e storie, iscriviti alla newsletter settima…

Read more »

Crisi del calcio italiano: il difficile cammino verso la rinascitaUn'analisi approfondita sulla crisi della Nazionale e del sistema calcio italiano, tra mancate qualificazioni ai Mondiali, carenza di vivai competitivi e la necessità di una riforma strutturale.

Read more »

Gli italiani nella rinascita di Treviso e nell'ascesa di Reggio: il top della 27ª di Serie ALa prestazione da segnalare, la sorpresa della settimana e l'italiano sotto i riflettori, ma anche il quintetto ideale: tutto sul weekend di Serie A

Read more »

Rapina a Euroma2, la ricostruzione: i volti coperti, i picconi, i fumogeni e l'assalto in meno di 10 minutiRoma, quartiere Eur. Sono le 10:15 del mattino, il centro commerciale Euroma2 ha aperto da meno...

Read more »