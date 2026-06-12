Rinascita della pirateria somala alimentata da rotte marittime deviate e crisi interna

Tre navi commerciali sono state sequestrate dai pirati somali tra aprile e maggio, mentre il conflitto in Medio Oriente e la crisi politica in Somalia hanno spinto i dirottatori a riattivare le loro attività lungo la costa settentrionale.

Tra il 21 aprile e il 2 maggio i pirati somali hanno di nuovo dimostrato la loro capacità di prendere il controllo di navi commerciali di grandi dimensioni.

In questo periodo tre imbarcazioni sono state sequestrate: le petroliere Honor 25, di bandiera di Palau, e MT Eureka, di bandiera togolesa, oltre alla nave da carico egiziana Sward. La MT Eureka è stata avvicinata al largo delle coste yemenite e poi trasportata verso la Somalia, dove è rimasta nelle mani dei dirottatori per più di un mese.

I sequestri hanno una caratteristica comune: i pirati chiedono riscatti estremamente elevati, ben al di sopra della media storica, sperando di trarre vantaggio dalla crescente vulnerabilità del traffico marittimo nella zona. Gli attacchi più recenti si inseriscono in un contesto di rinnovata attività pirata lungo la costa settentrionale della Somalia, alimentata da diversi fattori.

Le imbarcazioni tradizionali a vela, utilizzate per la pesca e il commercio locale, sono state trasformate in vere e proprie "navi madre": hanno grandi stive per il carburante, le provviste, le armi e piccoli barchini veloci adatti agli assalti di ultima fase. Questo modello consente ai gruppi di pirati di rimanere in mare aperto per settimane, attendendo l'opportunità di colpire un transatlantico o una petroliera.

Gli studiosi citati da The Conversation ricordano che tra il 2005 e il 2012 la pirateria somala aveva superato i mille attacchi, con più di 3.700 marinai presi in ostaggio e riscatti che ammontavano a circa 50 milioni di dollari all'anno. Dopo quell'ondata, le missioni navali internazionali, le guardie private a bordo dei mercantili e i progetti di sviluppo hanno ridotto drasticamente gli episodi, ma le reti di sostegno non sono mai state smantellate completamente.

Un nuovo impulso alla pirateria è stato fornito dal conflitto in Medio Oriente. La guerra in Iran ha bloccato il passaggio attraverso lo stretto di Hormuz, costringendo molte navi da carico a deviare intorno al Capo di Buona Speranza. Questo percorso più lungo ha spostato il traffico marittimo verso le acque somale, dove i pirati hanno trovato nuove opportunità.

Le compagnie di navigazione affrontano costi aggiuntivi di circa un milione di dollari per nave, dovuti al maggior consumo di carburante e all'aumento delle assicurazioni. Allo stesso tempo, le pattuglie multinazionali operative nella regione dal 2008 sono state ridotte al minimo, perché le risorse si sono spostate verso il Mar Rosso e lo stretto di Hormuz. L'operazione Atalanta dell'Unione Europea è ancora attiva, ma limitata a due navi con supporto aereo, risultando insufficiente a contenere la rinascita delle attività pirata.

La crisi interna della Somalia contribuisce ulteriormente alla situazione. Il paese sta vivendo una grave emergenza costituzionale a causa del rinvio delle elezioni presidenziali previste per il 2026, con scontri recenti a Mogadiscio tra forze governative e gruppi di opposizione. L'aumento dei prezzi di generi alimentari, carburante e fertilizzanti, insieme al crollo dei programmi di sviluppo finanziati dagli Stati Uniti, ha aggravato la povertà.

Gli aiuti umanitari sono scesi drasticamente da 467 milioni di dollari nel 2024 a soli tre milioni di dollari nel primo trimestre del 2026. In tali condizioni, molti abitanti delle zone costiere e del Puntland vedono nella pirateria un'alternativa economica, poiché i gruppi criminali redistribuiscono parte dei proventi alle comunità locali per garantirsi sostegno e reclutamento.

Per rompere questo circolo vizioso, gli esperti sottolineano la necessità di affrontare le cause profonde, tra cui la pesca illegale che minaccia gli ecosistemi marini e il sostentamento delle comunità costiere





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