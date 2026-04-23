Rinascita Locale e Sostenibilità: Storie di Resilienza e Impegno Civile

Un documentario esplora le iniziative di rigenerazione urbana e territoriale in Italia, mentre il progetto ReMed dimostra l'impegno dei farmacisti verso la sostenibilità ambientale attraverso il riciclo delle penne da insulina.

C’è chi compra la casa dei vicini pensando che, magari 25 anni dopo, ci andrà a vivere il proprio figlio o la propria figlia. Chi fin dal primo vagito del nascituro mette sul(o, all’epoca dei nostri nonni, nel libretto postale) il denaro necessario a pagare l’università o, comunque, le spese del futuro e chi, invece, si guarda sconsolato attorno e pensa (e alle volte, con coraggio, addirittura dice):.

Io stesso, che mai avrei immaginato di farlo, sono stato il primo fra noi figli a lasciare il nido e ad andare a vivere a centinaia di chilometri da casa. Perché? Perché da un lato avevo cominciato a maturare il sogno della vita che faccio oggi e, dall’altro, perché oggettivamente il luogo in cui ero nato e, sino ad allora, vissuto non mi avrebbe potuto offrire le opportunità che cercavo.

Eppure, per fortuna dico ora, oggi sono sempre di più le persone che non si arrendono al lento morire di un luogo amato e fanno. Già, fanno. In maniera attiva e fattiva, per creare in quello stesso luogo una realtà nuova e diversa.

Il documentario, prodotto da TCC Teatro Cooperativa, Il Gigante e Big Bang Production, presentato in anteprima a Roma lo scorso 13 aprile, ci porta in un viaggio attraverso paesi e città che sembrano destinati all’abbandono, alla crisi produttiva e alla marginalità, sia geografica che sociale. Ma grazie all’impegno e alla visione di alcuni, e soprattutto grazie alla creazione di legami nuovi, rinsaldati dalla volontà comune di curare il territorio, questi luoghi rinascono.

Vediamo la comunità di Ture Nirvane tra le colline senesi, la comunità di Ture Nirvane tra le Alpi liguri, un’agorà nel cuore di Genova strappata al degrado da una cooperativa sociale, un’edicola recuperata nel quartiere Barca di Bologna, una cooperativa pioniera delle energie rinnovabili e custode di un apiario di comunità in Sardegna. Una frase del film mi è rimasta particolarmente impressa: “nel momento in cui avviene, un processo rigenerativo in un contesto urbano chiaramente ha delle contraddizioni e mette in atto conflitti, ma il conflitto (se sano) è positivo, perché apre al confronto dialettico”.

Questo concetto sottolinea come la rinascita di un luogo non sia un processo semplice e lineare, ma un percorso fatto di sfide, discussioni e compromessi. Tuttavia, è proprio attraverso il confronto e il dibattito che si possono trovare soluzioni innovative e sostenibili per il futuro. Parallelamente a queste storie di resilienza locale, assistiamo a un cambiamento significativo nel ruolo del farmacista, come evidenziato durante l'Earth Day a Roma.

Andrea Mandelli, presidente Fofi, ha sottolineato come il farmacista sia diventato un punto di riferimento fondamentale per i cittadini, soprattutto dopo la pandemia, e come il suo impegno si sia esteso a un concetto circolare di recupero, con una forte attenzione alla sostenibilità ambientale. Il progetto ReMed, una collaborazione pubblico-privato promossa da Novo Nordisk e Anci, ne è un esempio concreto: la raccolta e il riciclo delle penne da insulina usate rappresentano una risorsa preziosa per l'ambiente e un passo avanti verso un'economia circolare applicata alla salute.

Il progetto ReMed, partito da alcune grandi città, si sta ora estendendo a molti altri Comuni italiani, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni, aziende e professionisti possa portare a risultati significativi. Gaetano Manfredi, presidente Anci e sindaco di Napoli, ha sottolineato l'impegno delle città italiane nella transizione ambientale e nella gestione sostenibile dei rifiuti, evidenziando come iniziative come ReMed siano fondamentali per raggiungere l'obiettivo di emissioni zero.

La capacità di trasformare i rifiuti in risorse, di promuovere il riuso e il riciclo a 360 gradi, è un elemento chiave per la protezione dell'ambiente e per la costruzione di un futuro più sostenibile. In definitiva, sia le storie di rinascita locale raccontate nel documentario che l'impegno dei farmacisti nel progetto ReMed ci offrono spunti di riflessione importanti e ci dimostrano come, anche di fronte alle sfide più difficili, sia possibile creare un futuro migliore, basato sulla collaborazione, l'innovazione e la cura del territorio





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