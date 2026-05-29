Rinascita urbana a Milano: Piazza Paci diventa un gigantesco murale e spazio di comunità

Un vecchio campetto di quartiere a Milano si trasforma in Piazza Paci, un luogo di incontro e inclusione attraverso l'arte e lo sport, grazie a una collaborazione tra Comune, Ford Italia e associazioni locali.

In certe zone la città non è solo cemento, ma un palcoscenico che riaccende storie dimenticate. Prendiamo un vecchio campetto di periferia, abbandonato per anni, che ora rinasce non come semplice opera di riqualificazione, ma come vera e propria restituzione al quartiere.

Lo sport torna a essere linguaggio universale, veicolo di inclusione, energia condivisa. La collaborazione con ilridisegna questo spazio, e sotto la guida artistica del collettivo Truly Design, il campo si trasforma in un enorme murale a cielo aperto. In una giungla urbana, un felino, simbolo di dinamismo e territorialità, scorre tra i palazzi, invitando a uscire dalla routine e a vivere una vita più autentica. Il risultato è Piazza Paci, un luogo totalmente libero, aperto, che la comunità si riappropria.

Gaia Romani, Assessora alla Partecipazione del Comune di Milano, ha sottolineato come questo intervento, insieme alla ristrutturazione della piazza scolastica di via De Nicola e alla fontana del centauro, contribuisca a rendere il quartiere Barona - Sant'Ambrogio sempre più vivo e inclusivo, migliorando la qualità della vita e rafforzando il senso di comunità. L'iniziativa dimostra l'importanza di costruire sinergie tra istituzioni, amministrazione locale, realtà private e territorio.

Anche Marco Buraglio, Amministratore Delegato di Ford Italia, ha evidenziato l'impegno di lunga durata dell'azienda a sostegno delle comunità in cui opera, definendo il progetto un esempio tangibile di come si possa creare valore nel tempo, invitando i cittadini a riappropriarsi e prendersi cura degli spazi urbani. Santo Minniti, Presidente del Municipio 6, ha parlato di un investimento concreto sulla qualità della vita, sottolineando come offrire spazi di aggregazione significhi dare ai giovani punti di riferimento positivi e duraturi.

A fianco di Ford, Slums Dunk, associazione fondata da Bruno Cerella e Tommaso Marino, utilizza lo sport come leva educativa e sociale, partendo dai valori del gioco per costruire futuri possibili. L'inaugurazione ha alternato momenti istituzionali e attività aperte al pubblico, restituendo subito il senso più profondo: non un luogo da osservare, ma uno spazio da vivere. In una città che corre, Piazza Paci si riprende il tempo per unire, accogliere, costruire.

Dimostra che a volte basta un campo da basket per rimettere in moto una comunità. Il progetto nasce da un patto di collaborazione tra Comune di Milano, Municipio 6, Brand for the City, ICS Sant'Amborgio, Fondazione L'Impronta Impresa Sociale, Condominio Box De Nicola Voltri, Slums Dunk ODV e Truly Design, con il sostegno di Ford Italia





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Milano Piazza Paci Riqualificazione Urbana Inclusione Sociale Sport Arte Comunità Barona

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Giovani protagonisti di una nuova rinascita dell'ospitalità in ItaliaUna nuova generazione di imprenditori sta trasformando l'accoglienza italiana, recuperando conventi, casali cinquecenteschi e luoghi della Dolce Vita in dieci indirizzi tra Romagna, Monferrato, Cilento e Valmarecchia. Questi spazi, frutto di esperienze internazionali e radici locali, propongono un immaginario unico che unisce cucina, design, agricoltura e arte, ridefinendo il ruolo del gestore come curatore di esperienze e aprendo nuove micro‑utopie nel settore hospitality.

Read more »

Ford riqualifica Piazza Paci a Milano all'insegna dello sport e dell'inclusioneRestituire uno spazio alla città e trasformarlo in un luogo di incontro, sport e socialità. (ANSA)

Read more »

La pm dell’indagine sull’urbanistica a Milano vuole candidarsi alle elezioni a MilanoTiziana Siciliano si è proposta come vicesindaca dopo aver portato avanti per due anni le accuse contro l'attuale amministrazione

Read more »

Elisa in concerto a Piazza Duomo: la voce della cantautrice triestina incanta MilanoIl 15 maggio, Elisa si esibirà gratuitamente a Piazza Duomo per Radio Italia Live. Un evento che celebra la sua carriera, dai successi di Sanremo ai brani più amati, in un mix di emozioni e musica senza tempo.

Read more »