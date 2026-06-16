Rinnovare le promesse di matrimonio: un atto di scelta consapevole

A quindici anni dal primo sì, molte coppie decidono di rinnovare le proprie promesse di matrimonio. Ma cosa significa questo gesto e perché sempre più persone lo scelgono?

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