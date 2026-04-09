Rinnovi ai vertici delle società pubbliche: conferme, cambi e nuovi incarichi

Il governo italiano definisce il rinnovo dei vertici delle principali società partecipate, con conferme significative e cambiamenti strategici per il prossimo triennio. Enel, Leonardo, Eni ed Enav sono al centro delle nomine.

Conferma dei vertici delle principali società partecipate dallo Stato, con un cambio di guardia significativo e la definizione degli incarichi per il prossimo triennio. Il governo italiano ha completato il processo di rinnovo delle cariche apicali nelle aziende quotate pubbliche, delineando le strategie per il futuro delle principali realtà economiche del Paese.

La decisione, arrivata in tarda serata, segue la conferma di Matteo Del Fante come amministratore delegato di Poste e di Silvia Rovere alla presidenza, completando così la mappa delle nomine chiave. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ribadito la propria fiducia in Flavio Cattaneo, confermandolo come amministratore delegato di Enel, la società energetica che, sotto la sua guida, ha superato i 100 miliardi di capitalizzazione in Borsa, un traguardo significativo per le aziende partecipate dal MEF, anche in termini di dividendi distribuiti all'azionista pubblico. Paolo Scaroni è stato confermato alla presidenza, avviandosi verso un secondo mandato. I consiglieri indicati per completare il consiglio in vista dell'assemblea del 12 maggio sono Alessandro Monteduro, Johanna Arbib Perugia, Federica Seganti e Tiziana de Luca. \Il valzer delle poltrone ha visto un importante cambiamento in Leonardo, con l'arrivo di Lorenzo Mariani come nuovo amministratore delegato, sostituendo Roberto Cingolani. Mariani, già manager di Mbda, era stato a lungo considerato per la guida dell'ex Finmeccanica, dimostrando una profonda conoscenza dell'azienda. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso il suo consenso alla nomina, sottolineando la sua convinzione sulla scelta. Insieme a Mariani, Francesco Macrì, attuale consigliere di amministrazione, è stato indicato come nuovo presidente, prendendo il posto dell'ambasciatore Stefano Pontecorvo. Completano il consiglio Francesco Soro, Elena Vasco, Enrica Giorgetti, Rosalba Veltri, Trifone Altieri e Cristina Manara. Nessuna sorpresa per Eni, con Claudio Descalzi che si appresta a iniziare il suo quinto mandato come amministratore delegato, confermando la continuità nella gestione del Cane a sei zampe. Giuseppina Di Foggia, già amministratrice delegata di Terna, è stata indicata come presidente del consiglio di amministrazione. L'avvicendamento ha innescato una serie di movimenti anche in altre partecipate pubbliche, a partire da Terna e Enav. \Le nomine in Terna spettano a Cassa Depositi e Prestiti, mentre Pasqualino Monti dovrebbe assumere la guida di Terna, lasciando la presidenza di Enav a Igor de Biasio. Per la presidenza di Enav è stato indicato Sandro Pappalardo, esperto di trasporto aereo, mentre per la presidenza di Terna si parla di Stefano Cuzzilla. In Eni, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entra Stefano Cappiello. Altri membri del consiglio sono Matteo Petrella, Cristina Sgubin, Benedetta Fiorini, Stella Mele, Stefano Arcifa, Antonella Bellone e Cristina Vismara completano invece la lista per Enav. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha espresso la sua gratitudine ai presidenti, agli amministratori delegati e ai consiglieri uscenti per il loro impegno e ha augurato buon lavoro ai confermati e ai nuovi membri dei consigli di amministrazione





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