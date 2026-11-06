Rinnovo Anac: Governo propone Trifone Altieri e proroga mandato attuale

Il Consiglio dei ministri approva il rinnovo dell'Anac, proponendo Trifone Altieri per la presidenza. Il decreto-legge proroga il mandato attuale con poteri limitati.

Il Governo italiano ha avviato la procedura di rinnovo dei vertici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ( Anac) e ha approvato un decreto-legge che proroga temporaneamente il mandato del presidente e dei quattro componenti uscenti. La decisione è stata presa durante l'ultimo Consiglio dei ministri, svoltosi il 5 novembre, segnando una transizione ordinata per l'organo di vigilanza sulla corruzione e sugli appalti pubblici.

Dettaglio Meccanismo Decisionale Governo

Il decreto-legge approvato consentirà all'attuale collegio, guidato dal settembre 2020 da Giuseppe Busia, di rimanere in carica per un massimo di 45 giorni. Durante questo periodo di transizione, i poteri dell'autorità saranno limitati esclusivamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti. Questa misura temporanea garantisce la continuità operativa dell'ente mentre si completa il processo di nomina dei nuovi membri, evitando vuoti di potere o blocchi amministrativi.

Also read Il decreto Bollette slitta ancora, polemiche sulle nomine a Consob e Anac

Proposte per la Presidenza e il Collegio Anac

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ha deliberato l'avvio della procedura per la nomina di Trifone Altieri alla presidenza dell'Anac. La delibera è stata presa di concerto con il ministro della giustizia Carlo Nordio e con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. La proposta per la guida dell'autorità indipendente viene da un ex parlamentare del centrodestra, con una significativa esperienza ai vertici di società partecipate pubbliche.

Trifone Altieri, nato a Conversano (Bari) nel 1975, ha militato in Forza Italia e successivamente nella Lega. Il suo curriculum include ruoli di rilievo come vicepresidente della Provincia di Bari, presidente di Invimit Sgr, società controllata dal ministero dell'Economia, e consigliere di amministrazione di Leonardo. Dal 2025 presiederà inoltre Fincantieri Infrastructure. Questa selezione mira a riportare una figura con ampia competenza tecnica e gestionale nella guida dell'ente anticorruzione.

Advertisement

Posizioni Stakeholder e Nuove Nominative

Per gli altri quattro posti nel collegio dell'Autorità sono stati indicati profili di altissima qualifica professionale. Tra i nomi proposti spicca il generale di divisione Ivano Maccani, già alla guida del comando regionale del Trentino-Alto Adige e successivamente di quello dell'Emilia-Romagna. La sua esperienza nella Guardia di Finanza sarà cruciale per il controllo degli appalti e la prevenzione.

Il magistrato Eugenio Rubolino, già sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, porterà una solida competenza giuridico-procedurale. A completare la nuova squadra vi sono l'avvocata Carmela Margherita Rodà, che ha seduto nel consiglio di presidenza della Corte dei conti, e l'avvocato cassazionista Maria Rosaria Maugeri. Quest'ultima è professoressa ordinaria di diritto privato all'Università di Catania, vicepresidente della Scuola superiore della magistratura e ha già ricoperto ruoli nei consigli di amministrazione di Trenitalia, UnipolSai e Maps.

Impatto Reale e Prossimi Passi Governo

La composizione del nuovo collegio riflette una scelta volta a bilanciare competenze tecniche, giuridiche e amministrative per affrontare le complessità del settore pubblico italiano. L'intervento del Governo in questa sede è fondamentale per ripristinare la piena operatività dell'Anac dopo la scadenza del mandato precedente. I 45 giorni di proroga costituiscono una finestra temporale precisa per l'insediamento ufficiale dei nuovi membri.

Le prossime settimane vedranno il completamento delle procedure parlamentari o governative necessarie per la conferma definitiva dei nominativi proposti. L'obiettivo finale è dotare l'Autorità Nazionale Anticorruzione di un comando stabile e legittimato, capace di garantire trasparenza e regolarità nei processi di acquisto della pubblica amministrazione. La struttura del nuovo organo, con Trifone Altieri come presidente e i quattro componenti tecnici proposti, segna un punto di svolta nella governance anticorruzione italiana.