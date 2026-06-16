Rinnovo delle promesse: Flavia Pennetta sceglie un look non convenzionale per le nozze di alluminio

L'ex tennista Flavia Pennetta ha scelto un look non convenzionale per il rinnovo delle promesse dopo dieci anni. Ha optato per un abito firmato Atelier Emé, che riscrive le regole dello stile bridal estivo sulla spiaggia di Riva Ligure, in Liguria. L'abito, interamente costruito su una base di tulle finissimo color nude, presenta maniche lunghe e un sofisticato effetto vedo-non-vedo. Lo sposo, invece, ha indossato una giacca bianca destrutturata, una maglia color sabbia e pantaloni morbidi in lino. La wedding planner Flavia Robbe ha coordinato l'evento in ogni dettaglio, riflettendo la filosofia di eleganza rilassata dei due sposi.

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