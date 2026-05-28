Rinnovo per Steve Clarke: guiderà la Scozia ai Mondiali 2030 e all'Europeo 2028

Il commissario tecnico della Scozia, Steve Clarke, ha firmato un nuovo contratto che lo lega alla federazione scozzese fino al Mondiale 2030, dopo aver riportato la squadra a una fase finale della competizione a ventotto anni dall'ultima volta. L'accordo include anche la partecipazione all'Europeo 2028. Clarke, che ha ottenuto tre qualificazioni a tornei finali su quattro, ha espresso soddisfazione per il risultato e per la fiducia ricevuta, sottolineando l'orgoglio di rappresentare la Scozia e la volontà di costruire un progetto a lungo termine. La federazione ha evidenziato il suo ottimo curriculum e l'entusiasmo dei tifosi, ribadendo l'importanza di non fermarsi ai successi raggiunti.

Steve Clarke ha firmato un nuovo contratto con la Scottish Football Association per continuare come commissario tecnico della nazionale scozzese maschile fino almeno al Mondiale 2030 .

L'accordo, annunciato ufficialmente, include anche la guida della squadra all'Europeo 2028, che si terrà nel Regno Unito e in Irlanda, e alla Coppa del Mondo FIFA del 2030, edizione speciale per il centenario della competizione. Clarke ha riportato la Scozia a una fase finale del Mondiale dopo ventotto anni di assenza, l'ultima partecipazione risaliva al 1998 in Francia.

Questo risultato, insieme alle due qualificazioni consecutive agli Europei, ha rafforzato la posizione del tecnico e consolidato la fiducia nella sua dirigenza a lungo termine. Clarke ha espresso il suo orgoglio per il traguardo raggiunto: "Sono davvero onorato di guidare la mia squadra alla nostra prima Coppa del Mondo maschile in 28 anni e sono orgoglioso di continuare a ricoprire il ruolo di allenatore capo.

So che i tifosi scozzesi apprezzano i risultati ottenuti da questa squadra con due qualificazioni consecutive al campionato Europeo oltre a questa al Mondiale dopo così tanto tempo. Sebbene la mia squadra farà tutto il possibile per competere e rendere orgoglioso il paese quest'estate, ci dà anche la certezza, in vista del torneo, di poter costruire su queste basi per il lungo termine ed è un privilegio continuare a ricoprire questo ruolo".

Ilfocus ora è sulla preparazione per la fase finale del Mondiale, con la partita inaugurale già in programma contro il Curaçao nel fine settimana. L'Amministratore Delegato della SFA ha sottolineato la scelta strategica di proseguire con Clarke: "A nome del Consiglio, sono lieto che abbiamo concordato con Steve di continuare ad essere l'allenatore della nazionale maschile.

Il suo curriculum parla da sé: tre qualificazioni a tornei finali su quattro, tra cui due finali consecutive degli Europei e, naturalmente, un imminente ritorno ai Mondiali dopo quasi trent'anni. Oltre a ciò, ha costruito una squadra che la nazione ha accolto con entusiasmo, trasformando ancora una volta il Barclays Hampden in una fortezza. Durante le nostre discussioni sul futuro, eravamo tutti d'accordo sul fatto che non possiamo adagiarci sugli allori né dare mai per scontata la qualificazione".

L'estensione del contratto riflette la volontà di proseguire il progetto sportivo avviato, mirando a una crescita costante della nazionale scozzese





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