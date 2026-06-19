Rinviato il negoziato Iran-USA; crescono le tensioni tra Israele e Hezbollah

I colloqui tra Iran e Stati Uniti a Lucerna sono stati rinviati a tempo indeterminato. Intanto, il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah viene violato con raid e scontri nel sud del Libano, con vittime da entrambe le parti. La Svizzera si dice disponibile a facilitare i negoziati.

I negoziati previsti a Lucerna, in Svizzera, tra Iran e Stati Uniti , con Qatar e Pakistan come mediatori per raggiungere un accordo sulla fine della guerra, sono stati rinviati a tempo indeterminato.

Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano Vance nel Paese. Il ministero degli Esteri di Berna, in un messaggio all'Afp, ha dichiarato che la Svizzera 'resta disponibile a facilitare' il negoziato e che 'il lavoro preparatorio prosegue', senza indicare una nuova data per i colloqui. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, ha avvertito: 'La trattativa è vincolata alle nostre linee rosse. Se eccedono daremo una risposta schiacciante'.

Nel frattempo, la situazione in Medio Oriente resta tesa. L'esercito di Israele ha confermato di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare 'terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale'. Lo scrive il Times of Israel, aggiungendo che gli attacchi 'sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran'.

L'agenzia di stampa statale libanese afferma che almeno 16 persone sono state uccise nei raid. L'Idf rende noto che quattro soldati israeliani sono rimasti uccisi stanotte in uno scontro a fuoco con Hezbollah nel sud del Libano. Il ministro della Sicurezza Nazionale Ben-Gvir ha dichiarato: 'Ora tutto il Libano deve bruciare. Per ogni lacrima di madre israeliana, piangano mille madri libanesi'.

Intanto, i ministri degli Esteri di Pakistan e Iran, Mohammed Ishaq Dar e Seyed Abbas Araghchi, si sono confrontati sugli sviluppi regionali e hanno evidenziato le violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele in Libano, esprimendo seria preoccupazione per la situazione. Ishaq Dar ha espresso i suoi migliori auguri per l'avvio della prossima fase dei negoziati dopo la firma dell'intesa Usa-Iran, auspicando che il processo proceda senza intoppi e porti a risultati positivi.

Un nuovo raid israeliano ha colpito il centro di Sejoud, nel sud del Libano, dopo l'annuncio del cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. L'agenzia nazionale d'informazione libanese (Ani) ha segnalato il sorvolo di droni sopra alcuni villaggi vicino a Tiro, mentre un corrispondente dell'Afp ha affermato di aver sentito continui colpi di artiglieria a Nabatiyeh.

Il portavoce dell'Idf Effie Defrin ha dichiarato: 'L'Idf rimarrà nel Libano meridionale e continuerà la sua missione fino a nuovo ordine per proteggere i civili nel nord di Israele'. Rispondendo a una domanda su eventuali limiti imposti all'intervento dell'Idf contro Beirut, Defrin ha affermato che su Beirut 'esistono delle limitazioni. Agiamo in conformità con le direttive della classe politica. Per eliminare una minaccia che si presenta, siamo autorizzati ad agire in qualsiasi area'.

Ha aggiunto che 'Hezbollah ha violato il cessate il fuoco ed è impegnato in una battaglia di contenimento'. Il bilancio delle vittime causate dai raid israeliani sul Libano è salito a 47 dalla mezzanotte all'entrata in vigore del cessate il fuoco concordato fra Hezbollah e lo Stato ebraico.

Inoltre, l'Autorità iraniana per lo Stretto del Golfo Persico ha annunciato nuove procedure per le navi che vogliono transitare per Hormuz dopo la firma dell'accordo Usa-Iran. Nel periodo coperto dall'accordo, le navi dovranno presentare la richiesta di attraversamento almeno 48 ore prima di arrivare nello Stretto. Durante i 60 giorni, le tariffe previste non saranno richieste agli armatori ma se ne farà carico il governo della repubblica dell'Iran.

Data la presenza delle mine, le navi si devono coordinare nel passaggio con l'autorità. Un alto funzionario statunitense ha dichiarato a Reuters online che Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco che dovrebbe iniziare alle 16 ora locale (le 15 italiane). I negoziatori degli Stati Uniti e del Qatar hanno raggiunto l'intesa con l'aiuto dell'Iran. La situazione rimane fluida e la comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi





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